ইরান, আফগান-পাকিস্তান উত্তেজনা কমাতে সহায়তার জন্য প্রস্তুত।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): শনিবার (১৮ অক্টোবর) আফগান পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকির সঙ্গে ফোনালাপে আরাকচি বলেন:দুই মুসলিম প্রতিবেশীর মধ্যে উত্তেজনা কমাতে সহায়তার জন্য ইরান প্রস্তুত রয়েছে।
ফোনালাপে ইরানের মন্ত্রী উভয় পক্ষকে সংযম প্রদর্শন, শত্রুতা বন্ধ এবং সংলাপ ও আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির আহ্বান জানান।
তিনি সতর্ক করে বলেন, দুই মুসলিম প্রতিবেশীর মধ্যে অব্যাহত উত্তেজনা কেবল মানবিক ক্ষতিই ঘটাবে না, বরং সমগ্র অঞ্চলের স্থিতিশীলতাকেও ক্ষতিগ্রস্ত করবে।
আরাকচি দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা কমাতে এবং গঠনমূলক সংলাপ সহজতর করতে তেহরানের প্রস্তুতি পুনর্ব্যক্ত করেন।
এ সময় আফগান মন্ত্রী মুত্তাকি তার পক্ষ থেকে আরাঘচিকে সর্বশেষ ঘটনাবলী সম্পর্কে অবহিত করেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন, আফগানিস্তান সামরিক সংঘাতের চেয়ে সংলাপ এবং শান্তির পক্ষে।
দুই মন্ত্রী হেলমান্দ নদীর পানির অধিকারের বিষয় নিয়েও আলোচনা করেছেন। তারা বিদ্যমান পানি চুক্তি বহাল রাখার, প্রযুক্তিগত সহযোগিতা বৃদ্ধি করার এবং যৌথভাবে পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার ওপর জোর দিয়েছেন।
উভয় পক্ষ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার, সীমান্ত নিরাপত্তা বজায় রাখা এবং আঞ্চলিক বিষয়ে বিদেশি হস্তক্ষেপ প্রতিরোধের গুরুত্বের ওপর জোর দেন। তারা এই অঞ্চলে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বৃদ্ধির জন্য পরামর্শ এবং সমন্বয় অব্যাহত রাখতে সম্মত হয়েছে।
Your Comment