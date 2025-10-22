রাজার বেশে যুদ্ধবিমানে করে বিক্ষোভকারীদের ওপর ময়লা ফেলছে ট্রাম্প!

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন, লস অ্যাঞ্জেলেসসহ ছোট শহরগুলোতেও লাখ লাখ মানুষ রাস্তায় নেমেছে। বিক্ষভকারীরা ট্রাম্প প্রশাসনের কর্তৃত্ববাদী নীতির প্রতিবাদ জানাচ্ছে।
দেশজুড়ে যখন এমন বিক্ষোভ চলছিল, তখন ট্রাম্প তার ট্রুথ সোশ্যালে একটি অদ্ভুত ভিডিও ক্লিপ শেয়ার করেছেন। এআই দিয়ে বানানো ভিডিওটি ‘নো কিংস’ বিক্ষোভকারীদের লক্ষ্য করে তৈরি করা হয়েছে।
ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, ট্রাম্পের মাথায় রাজার মুকুট। মুকুট পরে তিনি একটি যুদ্ধবিমান চালিয়ে ট্রাম্পবিরোধী বিক্ষোভকারীদের ওপর ময়লা ফেলছেন। তার ফেলা ময়লা বিক্ষোভকারীদের মাথায়, মুখমণ্ডলে লেগে যাচ্ছে এবং জনতার মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হচ্ছে।
জানা গেছে, শনিবার ট্রাম্পের নীতির বিরুদ্ধে দেশব্যাপী বিক্ষোভে কমপক্ষে ৭০ লাখ মানুষ অংশ নেয়। বিক্ষোভকারীদের ভাষ্য, তারা অহিংসভাবে কর্তৃত্ববাদের বিরুদ্ধে একসঙ্গে দাঁড়িয়েছে।
জনতার অভিযোগ, দেশ জনগণের, রাজাদের নয়। ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান না হয়ে 'রাজা' হিসেবে স্বৈরশাসন চালাচ্ছেন।
শনিবারের বিক্ষোভ সম্পর্কে ট্রাম্প খুব কমই কথা বলেছেন। কিন্তু শুক্রবার সম্প্রচারিত ফক্স বিজনেসের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, 'তারা আমাকে রাজা বলে উল্লেখ করছে - আমি রাজা নই।'
Your Comment