যুক্তরাষ্ট্রের বেশিরভাগ নাগরিক ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের স্বীকৃতিকে সমর্থন করে ।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): গত সোমবার শেষ হওয়া ছয় দিনের এই জরিপে দেখা গেছে, ৫৯% উত্তরদাতা ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের মার্কিন স্বীকৃতির পক্ষে। মাত্র ৩৩% এর বিরোধিতা করেছেন। বাকিরা অনিশ্চিত অথবা প্রশ্নের উত্তর দেননি।
জরিপের তথ্য অনুসারে, ক্ষমতাসীন রিপাবলিকান পার্টির ৫৩% ফিলিস্তিনের বিরোধিতা করেছেন। তবে ৪১% রিপাবলিকান বলেছেন, তারা ফিলিস্তিনের স্বীকৃতিকে সমর্থন করবেন।
সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে ক্রমবর্ধমান সংখ্যক দেশ - মার্কিন মিত্র ব্রিটেন, কানাডা, ফ্রান্স ও অস্ট্রেলিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দিয়েছে।
২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে গাজায় দখলদার ইসরায়েলি বাহিনীর গণহত্যা যুদ্ধে ৬৭ হাজারের বেশি মানুষ মারা গেছে, যাদের বেশিরভাগই নারী ও শিশু। সেই সঙ্গে নির্বিচার বোমাবর্ষণে শহরটি সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে।
জরিপে অংশগ্রহণকারীদের প্রায় ৬০% বলেছেন, গাজায় ইসরায়েলের প্রতিক্রিয়া 'মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে'। তবে ৩২% এর সঙ্গে দ্বিমত।
জানুয়ারিতে হোয়াইট হাউসে ফিরে আসা ডোনাল্ড ট্রাম্প চলতি মাসে হামাস-ইসরায়েলের মধ্যে যুদ্ধবিরতিতে মধ্যস্থতা করেছেন।
রয়টার্স/ইপসোস জরিপে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, ট্রাম্পের গাজা পরিকল্পনা যদি কার্যকর হয়, তাহলে মার্কিন জনগণ তাকে কৃতিত্ব দিতে প্রস্তুত।
জরিপে অংশগ্রহণকারীদের প্রায় ৫১% এই এর সঙ্গে একমত যে, শান্তি প্রচেষ্টা সফল হলে ট্রাম্প 'উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের দাবিদার'। তবে ৪২% এর সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেছেন।
প্রসঙ্গত, রয়টার্স/ইপসোস-এর জরিপটিতে যুক্তরাষ্ট্রব্যাপী ৪ হাজার ৩৮৫ জনের কাছ থেকে প্রতিক্রিয়া সংগ্রহ করা হয়।
