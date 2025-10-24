নেতানিয়াহু এবং ট্রাম্পের মধ্যে বিরোধ ক্রমশ তীব্র হচ্ছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): আন্তর্জাতিক আইন এবং জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের রেজোলিউশন লঙ্ঘন করে ইসরায়েলের পার্লামেন্ট অধিকৃত পশ্চিম তীরে তথাকথিত ‘ইসরায়েলি সার্বভৌমত্ব’ আরোপের লক্ষ্যে খসড়া আইন অনুমোদন দিয়েছে। আরব-উপসাগরীয় দেশগুলো এর তীব্র নিন্দা জানিয়েছে।
এমন প্রেক্ষাপটে টাইম ম্যাগাজিনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেন, এটা ঘটবে না। এটা ঘটবে না, কারণ আমি আরব দেশগুলোকে আমার কথা দিয়েছি। এখন তোমরা (ইসরায়েলিরা) তা করতে পারো না।
পশ্চিম তীরের ইসরায়েলি দখলের পরিণতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে ট্রাম্প বলেন, যদি তা ঘটে, তবে ইসরায়েল যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে তার সমস্ত সমর্থন হারাবে।
এর আগে মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সও পশ্চিম তীর দখলের ইসরায়েলের প্রচেষ্টাকে ‘অত্যন্ত বোকামিপূর্ণ রাজনৈতিক কৌশল’ বলে বর্ণনা করেছেন।
প্রসঙ্গত, ইসরায়েলি পার্লামেন্ট জানিয়েছে, তারা পশ্চিম তীরের দুটি বসতিতে ইসরায়েলি সার্বভৌমত্ব প্রয়োগের বিষয়ে দুটি বিলের খসড়া পাস করেছে। ২৩ জুলাই পার্লামেন্ট একটি ঘোষণাপত্র গ্রহণ করে, যেখানে দেশটির সরকারকে পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি সার্বভৌমত্ব সম্প্রসারণের আহ্বান জানানো হয়েছে। ১২০ জন আইনপ্রণেতার মধ্যে ৭১ জন ঘোষণার পক্ষে ভোট দেন এবং ১৩ জন ভোটদানে বিরত থাকেন।
