ভয়াবহ মানবিক সংকটে সুদান

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): তিন বছর ধরে চলছে সুদানের গৃহযুদ্ধ, যাতে বাস্তুচ্যুত হয়েছে লাখ লাখ মানুষ।চলমান খাদ্য সংকট এখন বিশ্বের সবচেয়ে ভয়াবহ বাস্তুচ্যুতি পরিস্থিতিতে রূপ নিয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে দেশটিতে জরুরি ভিত্তিতে মানবিক সহায়তা বাড়ানোর জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।
আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (আইওএম) জানিয়েছে, সুদানে বর্তমানে ৩ কোটি মানুষের মানবিক সহায়তা প্রয়োজন। এদের মধ্যে ৯৬ লাখ মানুষ দেশের ভেতরে বাস্তুচ্যুত, আর ৪৩ লাখ মানুষ পার্শ্ববর্তী দেশে পালিয়ে গেছে।
জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা (ইউএনএইচসিআর)-এর উপ-উচ্চকমিশনার কেলি ক্লেমেন্টস বলেন, যুদ্ধের ফলে সুদানের এক-তৃতীয়াংশ জনগণ গৃহহীন হয়েছে।
ইউনিসেফের কর্মকর্তা টেড চাইবান জানিয়েছেন, প্রায় ১৪ লাখ শিশু দুর্ভিক্ষের ঝুঁকিতে এবং ১ কোটি ৪০ লাখ শিশু বিদ্যালয়ের বাইরে রয়েছে। যা সুদানের মোট শিশুর চার-পঞ্চমাংশ। এই সংকটে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে শিশুরা। শুধুমাত্র উত্তর দারফুরেই চলতি বছর ১ লাখ ৫০ হাজার শিশু মারাত্মক অপুষ্টিতে ভুগছে।
খাদ্য কর্মসূচি (ডব্লিওএফপি)-এর কর্মকর্তা ভ্যালেরি গুয়ারনিয়েরি জানিয়েছেন, সংস্থা সেপ্টেম্বর মাসে দুর্ভিক্ষঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় ১৮ লাখ মানুষের কাছে ত্রাণ সহায়তা পৌঁছাতে সক্ষম হলেও যুদ্ধবিধ্বস্ত অনেক এলাকায় এখনো প্রবেশ সম্ভব হচ্ছে না।
জাতিসংঘের এই চার সংস্থা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি দ্রুত শান্তি প্রচেষ্টাকে জোরদার করা, তহবিল সহায়তা, মানবিক প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণের আহ্বান জানিয়েছে।
