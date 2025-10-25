  1. Home
এবার হ্যাকাররা ইসরায়েলের গোপন অস্ত্র কম্পানির তথ্য ফাঁস করল।

২৫ অক্টোবর ২০২৫ - ২৩:৫৬
ইসরায়েলি সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি গোপন ফ্রন্ট কোম্পানি হ্যাক করে গোপন অস্ত্র উন্নয়ন প্রকল্পের সংবেদনশীল তথ্য ফাঁস করেছে একটি প্রো-প্যালেস্টাইন হ্যাকার গ্রুপ।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ‘আল-জাবহাতুল অসনাদ আল-সাইবারানিয়াহ’ (Cyber Support Front) নামের এই হ্যাকার সংগঠন জানিয়েছে, তারা ‘মায়া’ (Maya) নামে এক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে অনুপ্রবেশ করেছে, যা আসলে ইসরায়েলের যুদ্ধ মন্ত্রণালয়ের মালিকানাধীন একটি গোপন ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান।

তাদের দাবি, এই হ্যাকিংয়ের মাধ্যমে Iron Beam লেজার এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম, Hermes 900 মাল্টিপারপাস ড্রোন, Spike মিসাইলসহ ইসরায়েলের কয়েকটি উন্নত অস্ত্র প্রকল্পের গোপন নথি ও তথ্য ফাঁস হয়েছে।

‘মায়া’ reportedly ইসরায়েলের প্রধান প্রতিরক্ষা শিল্প প্রতিষ্ঠান Elbit Systems এবং Rafael-এর গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D) ইউনিট হিসেবে কাজ করে—যা ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রযুক্তিগত শাখা হিসেবে পরিচিত।

হ্যাকার দলটি তাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে প্রকাশিত তিন মিনিটের এক ভিডিওতে প্রতিষ্ঠানটির অভ্যন্তরীণ সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ করেছে, যেখানে অস্ত্র তৈরির বিভিন্ন ধাপ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার দৃশ্য দেখা যায়।

গ্রুপটি আরও জানিয়েছে, তারা শিগগিরই কোম্পানির অতিরিক্ত নথি ও ছবি প্রকাশ করবে, যা ইসরায়েলের সামরিক শিল্পের অভ্যন্তরীণ কর্মকাণ্ড আরও উন্মোচিত করবে।

বিশ্লেষকরা বলছেন, এই ফাঁস ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা খাতে বড় ধরনের নিরাপত্তা ঝুঁকি তৈরি করতে পারে এবং এর প্রভাব আন্তর্জাতিকভাবে ব্যাপক আলোড়ন তুলতে পারে।

