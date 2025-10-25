পাকিস্তানি ধর্মগুরু: ইসলামী উম্মাহ ঐক্য ও দৃঢ়তার সাথে ফিলিস্তিনি জনগণকে সমর্থন করতে বাধ্য।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): পাকিস্তান মুসলিম ঐক্য পরিষদের একজন সিনিয়র সদস্য হুজাত-উল-ইসলাম সৈয়দ বাকির যাইদী এক বক্তৃতায় বলেন: ফিলিস্তিনি জনগণকে সমর্থন করা কেবল একটি রাজনৈতিক কাজ নয়, বরং ইসলামী উম্মাহর জন্য একটি ধর্মীয় ও নৈতিক কর্তব্য, এবং মুসলমানদের ঐক্য ও দৃঢ়তার সাথে ফিলিস্তিনিদের অধিকার রক্ষা করতে হবে।
তিনি আরও বলেন: "ইস্রায়েল হল সেই দেশ যে আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং জাতিসংঘের প্রস্তাবের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি লঙ্ঘন করেছে এবং এর ইতিহাস প্রতারণা, প্রতারণা এবং নিষ্ঠুরতায় পূর্ণ। অতএব, বর্তমান যুদ্ধবিরতি বিশ্ব জনমতকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য ইসরায়েলের একটি রাজনৈতিক পদক্ষেপ এবং অস্থায়ী কৌশলও হতে পারে।"
এই চুক্তিগুলিতে, জামিনদার দেশগুলির দায়িত্ব হল ইসরায়েলকে তার বাধ্যবাধকতা মেনে চলতে এবং ফিলিস্তিনি জনগণের মানবিক ও জাতীয় অধিকার নিশ্চিত করতে বাধ্য করা। পাকিস্তানি ধর্মগুরু জোর দিয়ে বলেন: "যুদ্ধ বন্ধ করার অর্থ কখনই ফিলিস্তিনের দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা ভুলে যাওয়া বা সংগ্রাম বন্ধ করা নয়। ফিলিস্তিনের মুক্তি এবং জেরুজালেমের সুরক্ষা ইসলামী উম্মাহর জন্য ঈমান, নৈতিকতা এবং মর্যাদার বিষয়।"
তিনি আরও বলেন: "যতক্ষণ না ফিলিস্তিনি জনগণ তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের বৈধ অধিকার এবং একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা অর্জন না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া প্রতিটি সচেতন মুসলিমের কর্তব্য। ইসরাইল নিপীড়ন, গণহত্যা এবং বর্বরতার প্রতীক হয়ে উঠেছে, এবং আজ সময় এসেছে বিশ্ব বিবেকের নিপীড়িত ফিলিস্তিনিদের সাহায্যে এগিয়ে আসার এবং মানবাধিকার দাবিকারী শক্তিগুলির নিপীড়ককে সমর্থন করার পরিবর্তে গাজা ও ফিলিস্তিনের জনগণের ক্ষত নিরাময়ের।"
