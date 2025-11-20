নিকোলাস মাদুরো: ভেনেজুয়েলায় হামলা চালালে সেটি হবে ট্রাম্পের রাজনৈতিক জীবনের অবসান।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): টেলিভিশনে সম্প্রচারিত এক বক্তব্যে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো এমনটাই বলেছেন।
নিকোলাস বলেন, ভেনেজুয়েলাকে ব্যবহার করে 'ট্রাম্পকে ধ্বংস করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের শক্তিশালী ক্ষেত্রগুলোর একটি প্রচেষ্টা' চলমান রয়েছে।
মাদুরো বলেন, 'তারা চায় প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তার জীবনের সবচেয়ে গুরুতর ভুলটি করুক এবং ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে সামরিকভাবে নিজেকে যুক্ত করুন, যা তার নেতৃত্ব এবং নামের রাজনৈতিক অবসান ঘটাবে। তাকে চাপ দেওয়া হচ্ছে এবং উস্কানি দেওয়া হচ্ছে।'
তিনি আরও বলেন, 'এই উস্কানি তার প্রতিপক্ষ এবং পরিচিত শত্রুদের কাছ থেকে এসেছে ... তার চারপাশের লোকদের কাছ থেকেও - যারা ট্রাম্প পরবর্তী যুগের হিসাব-নিকাশ করছেন। তারা ট্রাম্পের ক্ষতি করলে তাতে কিছু যায় আসে না।'
মাদুরো বলেন, ভেনেজুয়েলা ওয়াশিংটনের সঙ্গে মুখোমুখি সংলাপের জন্য প্রস্তুত। তবে সতর্ক করেছেন বলেছেন, '১৬ সপ্তাহ ধরে (মার্কিন) হুমকি, মনস্তাত্ত্বিক আগ্রাসন এবং তাড়াহুড়ো চলছে।
এই কারণে বলিভারিয়ান জাতীয় সশস্ত্র বাহিনী পুনরুজ্জীবিত হয়েছে এবং তাদের মোতায়েন করা হয়েছে। বাহিনীকে প্রসারিত এবং উন্নত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এই হুমকি একটি সম্প্রদায়কে জাগিয়ে তুলেছে।'
