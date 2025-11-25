নূরনগরে হযরত ফাতেমা (সা.আ.)-এর শাহাদত উপলক্ষে শোক মজলিস ।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): শোক মজলিসির শুরু হয় পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে। অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি ও বক্তব্য রাখেন হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন ড. রিজওয়ানুস সালাম খান এবং শোকের নওহা ও মাতম মজলিসের সমাপ্তি হয়।
সাতক্ষীরার নূরনগরে হযরত ফাতেমা (সা.আ.)-এর শাহাদতে বিপুল সংখ্যক আহলে বাতের প্রেমিকগণের উপস্থিতিতে শোক মজলিস অনুষ্ঠিত হয়।
