হযরত যাহরা (সা.আ.) চিরকাল বিশ্বের সকল নারীর জন্য এক পথপ্রদর্শক আলো এবং উজ্জ্বল উদাহরণ হয়ে থাকবেন।

হযরত ফাতেমা যাহরা (সা.আ.)-এর শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে এক বার্তায় সৈয়দ সাজিদ আলী নাকাভি বলেন: "পবিত্র নবী (সা.)-এর প্রিয় কন্যা হযরত ফাতেমা যাহরা (সা.আ.)-এর চরিত্র, ব্যক্তিত্ব এবং জীবন চিরকাল বিশ্বের সকল নারীর জন্য একটি পথপ্রদর্শক আলো এবং একটি উজ্জ্বল উদাহরণ হয়ে থাকবে।
হযরত ফাতেমা যাহরা (সা.আ.)-এর জ্ঞান ও পরিপূর্ণতা, চমৎকার লালন-পালন, উচ্চ নৈতিক মূল্যবোধ এবং সন্তুষ্টি দিয়ে তিনি একটি অনুকরণীয় ইসলামী সমাজের ভিত্তি স্থাপন করেছিল।"
সাজিদ আলী আরও বলেন: "পবিত্র নবী (সা.)-এর নির্দেশনা ও আদর্শের ভিত্তিতে, হযরত ফাতিমা জাহরা (সা.আ.) হলেন পৃথিবীর সকল নারীর জন্য সর্বোত্তম আদর্শ এবং আদর্শ ব্যক্তিত্ব - তা সে মা, স্ত্রী বা কন্যা হিসেবেই হোক না কেন। কন্যা হিসেবে তিনি ছিলেন মহানবী (সা.)-এর জন্য রহমতের উৎস এবং বিয়ের পর তিনি এমন একটি জীবনধারা উপস্থাপন করেছিলেন যা নারীদের জন্য একটি নিখুঁত এবং অনন্য উদাহরণ।"
পাকিস্তানের শিয়া উলামা কাউন্সিলের প্রধান আরও জোর দিয়ে বলেন: আজকের কঠিন পরিস্থিতিতে, ইসলামী উম্মাহর নারীদের হযরত ফাতেমা (সা.)-এর শিক্ষা ও মুক্তির পথের আলোকে প্রচেষ্টা ও প্রচেষ্টা চালানো জরুরি, কারণ তিনি নবী (সা.)-এর কোলে লালিত-পালিত হয়েছিলেন।
নারীদের উচিত ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সমস্যা থেকে শুরু করে সামাজিক সমস্যা পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রে হযরত যাহরা (সা.আ.)-এর চরিত্রকে মানদণ্ড হিসেবে স্থাপন করা এবং তাদের নিজস্ব গর্ভ থেকে এমন বিশুদ্ধ চরিত্রের প্রজন্ম গড়ে তোলা যাদের সমাজ ও বিশ্ব সংস্কারের ক্ষমতা রয়েছে।
