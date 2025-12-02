  1. Home
পাকিস্তানে আন্তর্জাতিক কুরআন তেলাওয়াত প্রতিযোগিতার আয়োজন।

২ ডিসেম্বর ২০২৫ - ১২:৪৮
News ID: 1756575
৩৭টি দেশের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে পাকিস্তানের ইসলামাবাদে আন্তর্জাতিক কুরআন তেলাওয়াত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): পাকিস্তানের ধর্ম বিষয়ক ও আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি প্রচার মন্ত্রণালয় পাকিস্তানের ইসলামাবাদে প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক কুরআন তেলাওয়াত প্রতিযোগিতার আয়োজন করে।

এই আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান, যা তেলাওয়াত, বিনয় এবং কুরআনের সাথে ঘনিষ্ঠতায় পরিপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করেছিল, ৩৭টি ইসলামী দেশের বিশিষ্ট তিলাওয়াতকারী এবং প্রতিনিধিদের উপস্থিতি দ্বারা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

এই অনুষ্ঠানে, পাকিস্তানের শিয়া উলামা কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন আরিফ হুসাইন ওয়াহেদী উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পাশাপাশি প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্যায়ে অংশগ্রহণ করেন।

এই অনুষ্ঠানে, তিনি ধর্ম বিষয়ক ফেডারেল মন্ত্রী সরদার মুহাম্মদ ইউসুফ, পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের স্পিকার সরদার আয়াজ সাদিক, ইরানের ইসলামী প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রদূত রেযা আমিরি-মোকাদ্দাম এবং বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সাথে দেখা ও কথা বলেন।

 হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন আরেফ হোসেইন ওয়াহেদী পবিত্র কুরআনকে "দাসত্বের আইন, জীবনের সনদ এবং মানব জীবনের জন্য সবচেয়ে সম্পূর্ণ পরিকল্পনা" হিসাবে বর্ণনা করেছেন এবং এই আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার আয়োজনকে কুরআনের আলোকিত সংস্কৃতির প্রচারের দিকে একটি মহান এবং ঐতিহাসিক পদক্ষেপ বলে মনে করেন।

তিনি আরও বলেন: "এই অনুষ্ঠান, যা কুরআন তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে পাকিস্তানের প্রথম বিশ্বব্যাপী অভিজ্ঞতা, কেবল দেশের জন্য একটি জাতীয় সম্মান নয়, বরং কুরআন জ্ঞান সম্প্রসারণ এবং সম্প্রদায়ের ধর্মীয় পরিচয়কে শক্তিশালী করার জন্য একটি ভিত্তিও।"

