জান্নাতুল বাকীর পুনর্গঠন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৪ ডিসেম্বর ২০২৫ - ০৯:০৫
শিকাগোর বাকী' অর্গানাইজেশনের উদ্যোগে, বিভিন্ন দেশের একদল ধর্মগুরুদের অংশগ্রহণে, জুম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে অনলাইনে বাকি' পুনর্গঠন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোতে অবস্থিত আল-বাক্বী সংস্থার উদ্যোগে জুম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে "জান্নাতুল বাকীর পুনর্গঠনের দাবি" আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় বিভিন্ন দেশের ধর্মগুরু, গবেষক এবং সমাজকর্মীদের একটি দল উপস্থিত ছিলেন

অনুষ্ঠানের শুরুতে, বাকী সংস্থার প্রধান হোজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল-মুসলিমিন সাইয়্যেদ মাহবুব মাহদী আবেদী নাজাফি এই কমপ্লেক্সের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন এবং জান্নাতুল বাকির ইমামদের সমাধি ধ্বংসের ট্র্যাজেডির স্মৃতিকে জীবন্ত রাখার গুরুত্বের উপর জোর দেন।

তিনি জোর দিয়ে বলেন: শিয়া এবং আহলে বাইত (আ.)-এর প্রেমীকদের জন্য আহলে বাইত (আ.)- এর প্রতি তাদের ভক্তি এবং জান্নাতুল বাকি' ধ্বংসের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদ প্রকাশ করা -প্রতিটি দেশের আইনের কাঠামোর মধ্যে- শহর, গ্রাম এবং বিভিন্ন অঞ্চলে শান্তিপূর্ণ মিছিল এবং সমাবেশের মাধ্যমে করা আবশ্যক।

 ভারতীয় ধর্মগুরু হোজ্জাতুল ইসলাম সৈয়দ এহতেশাম আব্বাস যাইদি বাকী'র বর্তমান পরিস্থিতির জন্য গভীর দুঃখ প্রকাশ করে বলেন: "আজ যখনই যিয়ারতকারীরা জান্নাতুলবাকী'তে প্রবেশ করে এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত কবরগুলি দেখে, তখনই তাদের হৃদয়ে এক ভারি বেদনা চাপা পড়ে যায়। নিপীড়নের এই প্রভাবগুলি দেখা প্রতিটি বিশ্বাসী এবং স্বাধীন ব্যক্তির উপর প্রভাব ফেলে।

এই অধিবেশন অব্যাহত রেখে, একজন বিশিষ্ট সুন্নি ধর্মপ্রচারক মৌলভী ওবায়দুল্লাহ খান আজমী তার বক্তৃতায়, মহান ব্যক্তিত্বদের অবস্থানের মূল্য এবং জাতির পরিচয় গঠনে তাদের ভূমিকার কথা উল্লেখ করে বলেন: যদি ভারতে, এই ভূমির স্বাধীনতার জন্য যারা আত্মত্যাগ করেছেন তাদের স্মৃতিস্তম্ভ ধ্বংস  করা হয়, তাহলে সেই কাজটি রাষ্ট্রদ্রোহিতা হিসেবে বিবেচিত হয়।একইভাবে, যদি কেউ আহলে বাইত (আ.)-এর কবরসমূহের প্রতি অসম্মান করে অথবা তাদের ধ্বংসকে ন্যায্যতা দেয়, সে নিঃসন্দেহে ধর্ম ও ইসলামী মূল্যবোধের প্রতি বিশ্বাসঘাতক।

হুজ্জাতুল ইসলাম আসলাম রাযাভি আহলে বাইত (আ.)-এর শ্রোতা এবং প্রেমীকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ অব্যাহত রাখেন এবং শাওয়াল মাসের প্রতিবাদ কর্মসূচিতে তাদের উৎসাহী অংশগ্রহণের জন্য এখনই প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণের পরামর্শ দেন। এই সুসংগত এবং ব্যাপক উপস্থিতি বাকি'র নির্যাতিত জনগণকে পুনরুজ্জীবিত করতে এবং বিশ্ববাসীর কাছে ন্যায়বিচার প্রার্থনার বার্তা পৌঁছে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

