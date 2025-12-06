হামাস- ইসরাইলের যুদ্ধবিরতির প্রথম ধাপ শেষ।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): দ্বিতীয় ধাপ শুরু হওয়ার কথা থাকলেও তা এগোচ্ছে না। ইসরায়েল যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করে নিয়মিত হামলা চালিয়ে যাচ্ছে।
সাথে গাজা উপত্যকায় ত্রাণ প্রবেশে বাধা দিচ্ছে। বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনিরা তাঁবুতে চরম দুর্ভোগে দিনযাপন করছেন। শীতের তীব্রতা তাদের জীবন আরও দুর্বিষহ করছে।
যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করে ইসরায়েলের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় গাজায় সাত ফিলিস্তিনি নিহত হচ্ছে। তাদের মধ্যে শিশুও রয়েছে। গাজার কথিত ‘নিরাপদ অঞ্চল’ খান ইউনিসের আল মাওয়াসিতে এ হামলা হয়।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ‘শিগগিরই দ্বিতীয় ধাপের যুদ্ধবিরতি’ শুরুর বিষয়ে আশা প্রকাশ করেছে।
গাজায় যুদ্ধবিরতি শুরুর পর ৩৬৬ জনকে হত্যা করেছে ইসরায়েল। আহত ৯৩৮ জন। দুই বছর ধরে চালানো ইসরায়েলের গণহত্যায় ৭০ হাজার ১২৫ ফিলিস্তিনি নিহত ও এক লাখ ৭১ হাজার ১৫ জন আহত হন। হাজার হাজার মরদেহ এখনও ভবনের নিচে চাপা পড়ে আছে। গতকাল ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে আরও দুজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
