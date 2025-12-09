  1. Home
করাচি পাকিস্তান উলামা সমিতির চেয়ারম্যান: যদি ইসলামী উম্মাহ ঐক্যের দর্শনের উপর কাজ করে, তাহলে কোন শত্রুই তাদের মুখোমুখি হতে পারবে না।

৯ ডিসেম্বর ২০২৫ - ০৭:২৫
ইসলামের শত্রুরা, যেমন ইহুদি, খ্রিস্টান এবং অন্যান্যরা, মুসলমানদের প্রতি তাদের শত্রুতায় ঐক্যবদ্ধ থাকলেও, ইসলামী দেশের অনেক নেতা ঘুমিয়ে আছেন এবং অহংকারী শক্তির অনুমোদন চাইছেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): পাকিস্তানের করাচি ফ্রন্ট ওলামা ইউনিয়নের প্রধান শেখ-উল-হাদীস মুফতি মুহাম্মদ দাউদ, "ইসলামিক ইরান; ইহুদিবাদী শাসনের মুখোমুখি ইসলামিক মর্যাদার ফ্রন্ট" শীর্ষক দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ওয়েবিনারে বলেন, যা আসন্নদের বিশ্ব সমাবেশের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, "আজ, আগের চেয়েও বেশি, ইসলামী উম্মাহর জাগরণ, ঐক্য এবং কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষার দিকে প্রত্যাবর্তনের প্রয়োজন।"

তিনি  কোরআনের পবিত্র আয়াত «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا»

আর মুসলিমদের ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্য সম্পর্কে মহানবী (সা.)-এর হাদিসগুলির প্রতি ঈশারা করে বলেস যে, নিপীড়নের মুখে নীরবতা পাপে অংশগ্রহণের শামিল এবং ইসলামী জাতির ইহুদিবাদী সরকারের অপরাধের প্রতি উদাসীন থাকা উচিত নয়।

মুফতি দাউদ অনেক ইসলামী দেশের শাসকদের কর্মকাণ্ডের উল্লেখ করে বলেন: "যদিও ইসলামের শত্রুরা, যেমন ইহুদি, খ্রিস্টান এবং অন্যান্যরা, মুসলমানদের প্রতি তাদের শত্রুতায় ঐক্যবদ্ধ, ইসলামী দেশের অনেক নেতা অবহেলার মধ্যে রয়েছেন এবং অহংকারী শক্তির অনুমোদন চাইছেন; যেখানে কুরআন আল্লাহর শত্রু এবং তোমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রদানের নির্দেশ দিয়েছে।"

গাজার ভয়াবহ পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন: "নবীদের জন্মভূমি এই ভূমিতে আজ নামাজের জন্য ডাকা একটি অপরাধে পরিণত হয়েছে এবং শহর ও গ্রাম ধ্বংস হয়ে গেছে। অনেক মুসলিম শাসকের নীরবতা তাদের এই অপরাধে জড়িত করে তোলে।"

করাচি ফ্রন্ট উলেমা ইউনিয়নের প্রধান ইসলামী বিশ্বে ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়ে বলেন: "যদি ইরান ও পাকিস্তান একত্রিত হয় এবং মিম্বর, মিহরাব, মাদ্রাসা এবং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ঐক্যের বার্তা ছড়িয়ে দেয়, তাহলে কোনও বিশ্বশক্তি তাদের মোকাবেলা করতে পারবে না। ১৪ শতাব্দীর পুরনো ধর্মীয় পার্থক্য বইয়ের মধ্যেই থাকা উচিত এবং মুসলমানদের মিল এবং পবিত্রতার উপর মনোযোগ দেওয়া উচিত।"

তিনি এই বলে শেষ করেন: "একজন মুসলিমের উচিত অন্য মুসলিমের দুঃখকে নিজের দুঃখ হিসেবে বিবেচনা করা। যদি ইসলামী উম্মাহ ঐক্যের দর্শনের উপর কাজ করে, তাহলে ইহুদি, খ্রিস্টান বা হিন্দু, কোনও শত্রুই তাদের মুখোমুখি হতে পারবে না।"

