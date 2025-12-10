  1. Home
সেনেগালের ধর্মযাজকদের ইসরায়েল সফরের তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন দেশটির ধর্মসভার প্রচারক এবং ইমামরা।

১০ ডিসেম্বর ২০২৫ - ১১:০৬
সেনেগালের ধর্মপ্রচারক এবং ইমামরা সেনেগালের একদল ধর্মগুরুদের ইসরায়েল ভ্রমণের নিন্দা জানিয়েছেন এবং এটিকে দেশটির সরকারী অবস্থানের পরিপন্থী বলে অভিহিত করেছেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): সেনেগালের ধর্মপ্রচারক এবং ইমামরা আফ্রিকান মুসলিম ধর্মগুরুদের একটি দলের - যার মধ্যে বেশ কয়েকজন সেনেগালিজ ধর্মপ্রচারকও ছিলেন - ইসরায়েল ভ্রমণের তীব্র নিন্দা জানিয়ে একটি বিবৃতি জারি করেছেন।

বিবৃতিতে জোর দেওয়া হয়েছে যে এই প্রতিনিধিদলের উপস্থিত সেনেগালের ধর্মগুরুরা কোনওভাবেই দেশের জামাতের ইমামদের বা সেনেগালের জনগণের প্রতিনিধিত্ব করেন না। অধিকন্তু, এই ভ্রমণ সেনেগাল সরকারের সরকারী অবস্থান এবং ফিলিস্তিনের নির্যাতিত জনগণের প্রতি দেশটির ধর্মীয় পণ্ডিতদের দৃষ্টিভঙ্গির স্পষ্ট বিরোধিতা করে।

ইমামরা স্মরণ করিয়ে দেন যে সেনেগাল ১৯৭৫ সাল থেকে ফিলিস্তিনি জনগণের অবিচ্ছেদ্য অধিকার অনুশীলন সংক্রান্ত জাতিসংঘ কমিটির সভাপতিত্ব করে আসছে। এটি লক্ষণীয় যে হিব্রু মিডিয়া জানিয়েছে যে ফরাসি-ভাষী পশ্চিম আফ্রিকান দেশগুলির একদল ইমাম এবং সাংবাদিক ইসরায়েলি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আমন্ত্রণে জেরুজালেমে ভ্রমণ করেছিলেন।

এই দলে সেনেগাল, টোগো, আইভরি কোস্ট, বেনিন এবং ক্যামেরুনের ধর্মগুরু এবং সাংবাদিকরা ছিলেন, যাদেরকে ১ ডিসেম্বর (১০ আজার ১৪০৪) ইহুদিবাদী শাসনের রাষ্ট্রপতি আইজ্যাক হার্জোগ স্বাগত জানান।

