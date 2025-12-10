ইসরায়েল সাংবাদিক হত্যায় শীর্ষে

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): সাংবাদিকদের অধিকার রক্ষায় কাজ করা আন্তর্জাতিক সংগঠন রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার্স (আরএসএফ) তাদের নতুন বার্ষিক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে।
সংগঠনটির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৫ সালে বিশ্বজুড়ে মোট ৬৭ জন সাংবাদিক নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে একাই ২৯ জন সাংবাদিক গাজায় ইসরায়েলি হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন। চলমান সংঘাত শুরু হওয়ার পর থেকে গাজায় এখন পর্যন্ত ইসরায়েলি বাহিনীর হাতে নিহত সাংবাদিকের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২২০ জনে।
আরএসএফ জানায়, বিশ্বব্যাপী নিহত সাংবাদিকদের ৪৩ শতাংশই ইসরায়েলি হামলার শিকার। এজন্যই ইসরায়েলকে সাংবাদিকদের “সবচেয়ে বড় শত্রু” হিসেবে চিহ্নিত করেছে এই প্যারিসভিত্তিক সংগঠন।
প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, শুধু হত্যা নয়, বিশ্বজুড়ে সাংবাদিকদের আটক রাখার ঘটনাও উদ্বেগজনকভাবে বাড়ছে। ২০২৫ সালের ১ ডিসেম্বর পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্যে দেখা যায়—৪৭টি দেশে মোট ৫০৩ জন সাংবাদিক কারাবন্দি। এর মধ্যে সাংবাদিকদের আটক রাখার দিক থেকে শীর্ষে রয়েছে চীন, যেখানে অন্তত ১২১ জন সাংবাদিক এখনও কারাগারে। এরপর রয়েছে রাশিয়া ৪৮ জন এবং মিয়ানমার ৪৭ জন সাংবাদিককে আটক রেখে।
সাংবাদিক হত্যার তালিকায় ইসরায়েলের পর দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে মেক্সিকো, যেখানে এ বছর ৯ জন সাংবাদিককে হত্যা করা হয়েছে। এছাড়া সুদানে চার এবং ইউক্রেনে তিনজন সাংবাদিক নিহত হওয়ার তথ্যও প্রতিবেদনে উঠে এসেছে।
আরএসএফ বলছে, সংঘাতপূর্ণ অঞ্চলে সাংবাদিকদের নিরাপত্তা পরিস্থিতি দিন দিন আরও কঠিন হয়ে উঠছে। বিশেষ করে গাজা উপত্যকায় গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য ঝুঁকি অভূতপূর্ব মাত্রায় পৌঁছেছে।
Your Comment