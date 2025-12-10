সিরিয়ার দখলকৃত এলাকাগুলো ছাড়বে না ইসরায়েল

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): এক সম্মেলনে নেতানিয়াহু বলে, ২০২৪ সালের ৮ ডিসেম্বর সিরিয়ায় আসাদ সরকারের পতনের পর দেশটির দখলকৃত এলাকাগুলো ছাড়বে না ইসরাইলি বাহিনী।
জাবাল আল-শেখ (মাউন্ট হারমন) এবং ইসরাইল অধিকৃত গোলান মালভূমি সংলগ্ন বাফার জোনের কথা উল্লেখ করে নেতানিয়াহু বলে, ইসরাইল এই এলাকাগুলো সংরক্ষণ করতে চায়। বলে, দক্ষিণ সিরিয়ায় সামরিকীকরণের বিষয়ে দামেস্ক প্রশাসনের সঙ্গে একটি চুক্তিতে পৌঁছানোর আশা করছে ইসরাইল।
গত বছরের ৮ ডিসেম্বর আসাদ সরকারের পতনের পর সিরিয়ার ওপর ইসরাইলি সামরিক আক্রমণ তীব্রতর হয়েছে। ইসরাইল সরকার সিরিয়ার গোলান মালভূমিতে তাদের দখলদারিত্ব সম্প্রসারণ করে। ইসরাইলি বাহিনী গোলান মালভূমির কাছে বাফার জোনে প্রবেশ করে এবং দখলদারিত্বকে আরো এগিয়ে নিয়ে দামেস্কের ২৫ কিলোমিটার মধ্যে অগ্রসর হয়।
ইসরাইল ১৯৬৭ সাল থেকে সিরিয়ার গোলান মালভূমি দখল করে আছে। ১৯৭৪ সালে ইসরাইল ও সিরিয়ার মধ্যে একটি বিচ্ছিন্নতা চুক্তির মাধ্যমে বাফার এবং নিরস্ত্রীকরণ অঞ্চলের সীমানা নির্ধারণ করা হয়।
সিরিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদ আল-শাইবানি এরআগে বলেছিল, সিরিয়ার ভূখণ্ড থেকে ইসরাইল সেনা প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত তাদের সঙ্গে কোনো চুক্তি হবে না।
