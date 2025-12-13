অভিবাসন সংস্থা: সুদান বিশ্বের বৃহত্তম বাস্তুচ্যুতি সংকটের মুখোমুখি।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (আইওএম) ঘোষণা করেছে যে সুদান বিশ্বের সবচেয়ে বড় বাস্তুচ্যুতি সংকটের মুখোমুখি হচ্ছে, যা দেশটিতে দুই বছরের যুদ্ধের কারণে সৃষ্টি।
অভিবাসন সংস্থাটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম X-তে একটি বার্তায় ব্যাখ্যা করেছে যে এই সংকট সমাজের সকল অংশকে প্রভাবিত করেছে, "তাদের সন্তানদের নিয়ে পালিয়ে আসা মা থেকে শুরু করে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন শিক্ষার্থী পর্যন্ত।"
সংস্থাটি জোর দিয়ে বলেছে যে সুদানের জনগণ বিশাল মানবিক দুর্ভোগের মুখোমুখি হচ্ছে এবং কেন্দ্রীয় জরুরি প্রতিক্রিয়া তহবিল থেকে প্রদত্ত সহায়তা ক্ষতিগ্রস্তদের গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা এবং তাৎক্ষণিক ত্রাণ প্রদান সম্ভব করেছে।
সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে, কর্ডোফানের তিনটি রাজ্যে (উত্তর, পশ্চিম এবং দক্ষিণ) সেনাবাহিনী এবং দ্রুত প্রতিক্রিয়া বাহিনীর মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ দেখা গেছে, যার ফলে হাজার হাজার মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে।
সুদানের ১৮টি রাজ্যের মধ্যে, র্যাপিড রিঅ্যাকশন ফোর্সেসের পাঁচটি পশ্চিম দারফুর রাজ্যের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে, উত্তর দারফুরের কিছু অংশ বাদে, যা সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। রাজধানী খার্তুম সহ অন্যান্য ১৩টি রাজ্যের বেশিরভাগই সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।
সুদানে মানবিক সংকট আরও খারাপ হচ্ছে; সামরিক প্রতিষ্ঠানের ঐক্য নিয়ে বিরোধের কারণে শুরু হওয়া এই যুদ্ধে এখন পর্যন্ত কয়েক হাজার মানুষ নিহত এবং প্রায় ১ কোটি ৩০ লক্ষ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে।
Your Comment