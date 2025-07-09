নাঈম কাসেম: হিজবুল্লাহ সর্বদা লেবাননে যুদ্ধ এড়িয়ে চলতে ইচ্ছুক ছিল

আহলে বাইত (আ.) আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থা (আবনা) এর রিপোর্ট অনুযায়ী, লেবাননের হিজবুল্লাহর উপ-মহাসচিব শেখ নাঈম কাসেম মঙ্গলবার গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্যে ঘোষণা করেছেন যে, ৭ অক্টোবর শুরু হওয়া আল-আকসা তুফান অভিযান এই অঞ্চলে একটি বিশাল এবং বিপ্লবী পরিবর্তন এনেছে এবং বিদ্যমান পরিস্থিতিকে উল্লেখযোগ্যভাবে বদলে দিয়েছে।
আল-মায়াদিন আজ মঙ্গলবার লেবাননের হিজবুল্লাহর উপ-মহাসচিব শেখ নাঈম কাসেমের সাথে একটি বিশেষ সাক্ষাৎকার নিয়েছে।
হিজবুল্লাহর উপ-মহাসচিব এই সাক্ষাৎকারে বলেছেন: এই অভিযান শুরু হওয়ার সাথে সাথে আমরাও বিশ্বের সাথে খবর পেয়েছি এবং হামাসের অভ্যন্তরীণ নেতৃত্বের আমাদের ভাইয়েরা আমাদের না জানিয়েই এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করেছেন।
তিনি আরও বলেছেন যে, এই অভিযান শুরু হওয়ার মাত্র আধা ঘণ্টা পরেই হিজবুল্লাহর প্রয়াত মহাসচিব সাইয়েদ হাসান নাসরাল্লাহর কাছে খবর পৌঁছেছিল।
তিনি আরও ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, হিজবুল্লাহ সমর্থন যুদ্ধে প্রবেশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধে প্রবেশ করা থেকে বিরত ছিল, যার জন্য ব্যাপক প্রস্তুতির প্রয়োজন, যাতে আরও ধ্বংসযজ্ঞ এবং মার্কিন হস্তক্ষেপ এড়ানো যায়।
তার মতে, এই সমর্থনের লক্ষ্য ছিল গাজার উপর চাপ কমানো এবং ইসরায়েলকে একটি সমাধানের দিকে ঠেলে দেওয়া।
শেখ নাঈম কাসেম আরও ঘোষণা করেছেন যে, গাজা থেকে হিজবুল্লাহর কাছে বার্তা পাঠানো হয়েছিল, যার মধ্যে শহীদ মোহাম্মদ আল-দাইফের বার্তাও ছিল, এবং দুই মাস পর হামাসের ভাইয়েরা ঘোষণা করেছেন যে হিজবুল্লাহর সমর্থন যথেষ্ট এবং কার্যকর ছিল।
তিনি জোর দিয়ে বলেছেন যে, হিজবুল্লাহ সর্বদা লেবাননে যুদ্ধ এড়িয়ে চলতে ইচ্ছুক ছিল এবং অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি বিবেচনা করে তার কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। তিনি আরও জানিয়েছেন যে, ইরান এবং হামাসের নেতৃত্বের কিছু অংশ আল-আকসা তুফান অভিযান সম্পর্কে অবগত ছিল না এবং বলেছেন যে এই পর্যায়ে ইরান সামরিক, আর্থিক, রাজনৈতিক, মিডিয়া এবং গোয়েন্দা সহায়তা প্রদান করেছে।
হিজবুল্লাহর উপ-মহাসচিব তার বক্তৃতার অন্য অংশে বিস্ফোরক যোগাযোগ যন্ত্র "পেজার" এর বিষয়ে আলোচনা করেছেন এবং বলেছেন যে, এই সরঞ্জামগুলির ক্রয় একটি বড় নিরাপত্তা ত্রুটির সাথে সম্পন্ন হয়েছে এবং এই বিষয়টি ইসরায়েলের কাছে স্পষ্ট ছিল।
তিনি আরও বলেছেন যে, এখন পর্যন্ত হিজবুল্লাহতে ব্যাপক মানব অনুপ্রবেশের কোনো লক্ষণ নেই এবং তদন্ত শেষ হওয়ার পর এই বিষয়ে সম্পূর্ণ তথ্য ঘোষণা করা হবে।
তিনি ঘোষণা করেছেন যে, হিজবুল্লাহ ১৫০০টি পেজার ডিভাইস সহ একটি চালান তুরস্কে পৌঁছাতে সফলভাবে প্রতিরোধ করেছে এবং লেবানন সরকারকে তুরস্কের সহযোগিতায় এই চালানটি জব্দ ও ধ্বংস করার আহ্বান জানিয়েছে।
