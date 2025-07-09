ইরাকের কুর্দিস্তান অঞ্চলে মারাত্মক সশস্ত্র সংঘর্ষ

আহলে বাইত (আ.) আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থা (আবনা) এর রিপোর্ট অনুযায়ী, ইরাকের কুর্দিস্তান অঞ্চলের এরবিল এলাকায় "হারকি" গোত্রের পেশমার্গা বাহিনীর উপর হামলার পর সশস্ত্র সংঘর্ষ শুরু হয়েছে।
পেশমার্গা বাহিনী হারকি গোত্রের প্রধান "খোরশিদ হারকি"-কে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করার পর এই সংঘর্ষ শুরু হয়।
হারকি গোত্রের নেতা বারজানি-নেতৃত্বাধীন কুর্দিস্তান অঞ্চলের সরকারের বিরুদ্ধে একটি জাতীয় বিদ্রোহের জন্য জনগণকে আহ্বান জানিয়েছেন।
আল-কুবাইর এবং এরবিলের সংযোগকারী রাস্তা কিছু কুর্দি উপজাতি দ্বারা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে যাতে বারজানি-অনুগত পেশমার্গা মিলিশিয়াদের জন্য সামরিক reinforcements প্রবেশ করতে না পারে।
