আরাকচি বিন সালমানের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা) এর রিপোর্ট অনুযায়ী, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাইয়েদ আব্বাস আরাকচি মঙ্গলবার, ৮ জুলাই (১৭ তির) জেদ্দায় সৌদি আরবের যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের সাথে সাক্ষাৎ ও আলোচনা করেছেন।
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র "ইসমাইল বাঘাই" মঙ্গলবার সন্ধ্যায় একটি বার্তা প্রকাশ করে লিখেছেন: "পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. আরাকচি, আজ মঙ্গলবার, ৮ জুলাই, ব্রাজিল (ব্রিক্স শীর্ষ সম্মেলন) থেকে তেহরানে ফেরার পথে জেদ্দায় সংক্ষিপ্ত বিরতি নিয়েছেন এবং সৌদি আরবের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে দেখা করেছেন।"
বাঘাই আরও বলেন: "এই বৈঠকগুলোতে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক এবং অঞ্চলের শান্তি ও নিরাপত্তার পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা ও মতবিনিময় করা হবে।"
342/
