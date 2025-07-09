বেলায়াতির ট্রাম্পের স্ব-বিরোধিতামূলক মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা) এর রিপোর্ট অনুযায়ী, আহলে বাইত (আ.) বিশ্ব সমাবেশের সুপ্রিম কাউন্সিলের একজন সদস্য এবং আন্তর্জাতিক বিষয়ে সর্বোচ্চ নেতার উপদেষ্টা, মার্কিন প্রেসিডেন্ট "ডোনাল্ড ট্রাম্প"-এর স্ব-বিরোধিতামূলক মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন।
"আলী আকবর বেলায়াতি" মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের স্ব-বিরোধিতামূলক মন্তব্যের বিষয়ে একটি টুইটে লিখেছেন: "ট্রাম্পের আচরণ ও কথার মধ্যে স্পষ্ট স্ব-বিরোধিতা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনেক মানুষ তাদের প্রেসিডেন্টের প্রতি বিশ্বাস হারিয়েছে।"
