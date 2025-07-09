হিব্রু সংবাদপত্র: ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা আবাসিক এলাকার আশেপাশে সামরিক ঘাঁটি সরানোর পরিকল্পনাকে জোরদার করেছে

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা) এর রিপোর্ট অনুযায়ী, হিব্রু সংবাদপত্র ইয়েদিওথ আহরোনোথ লিখেছে: ইসরায়েল ভূমি প্রশাসন, ইরানের সাথে যুদ্ধ থেকে শেখা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাগুলি ব্যবহার করে, প্রায় ৬০ হাজার নতুন আবাসন ইউনিট নির্মাণের সুবিধার্থে ইসরায়েলি সামরিক ঘাঁটি সরানোর প্রক্রিয়া দ্রুত করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। ইরানের সাম্প্রতিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা অধিকৃত অঞ্চলগুলির কেন্দ্রে অবস্থিত আবাসিক কেন্দ্রগুলির আশেপাশে ইসরায়েলি সামরিক ঘাঁটি সরানোর পরিকল্পনাকে এগিয়ে নেওয়ার প্রয়োজনীয়তাকে জোরদার করেছে।
সংবাদপত্রটি লিখেছে: ইরানের সাথে যুদ্ধের সময় ক্ষতিগ্রস্ত কিছু ভবন এই বিষয়টি নির্দেশ করে, তবে অনেক ঘাঁটির ভবিষ্যতে সরানোর জন্য আনুষ্ঠানিক পরিকল্পনা থাকলেও, তেল আবিবের কিরিয়া ঘাঁটির জন্য, যা সরাসরি বোমা হামলার শিকার হওয়া দা ভিঞ্চি টাওয়ারের সংলগ্ন, এখনও কোনো আনুষ্ঠানিক পরিকল্পনা নেই। বর্তমানে, রামাত হাশারোনের গ্লিলোট ব্যারাকে অবস্থিত অনুষদগুলিকে ২০২৭ সালের মধ্যে জেরুজালেমে সরানোর গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা নিয়ে কাজ চলছে, সাথে অনুষদগুলির কাছাকাছি গোয়েন্দা ঘাঁটিও সরানো হবে, যা দক্ষিণে স্থানান্তরিত হবে।
ইয়েদিওথ আহরোনোথ লিখেছে: ইসরায়েলি সেনাবাহিনী আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে রামাত হাশারোন পৌরসভার সাথে একটি ব্যাপক চুক্তি স্বাক্ষর করবে বলে আশা করা হচ্ছে, যার অধীনে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, গ্লিলোট সামরিক ঘাঁটি প্রায় দুই বছরের মধ্যে সরানো হবে যাতে প্রায় ৭,৫০০ নতুন আবাসন ইউনিট নির্মাণের সুযোগ তৈরি হয়।
