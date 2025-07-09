ট্রাম্পের সঙ্গে নেতানিয়াহুর বৈঠক চলাকালীন সময়েও গাজায় ইসরায়েলি হামলা অব্যাহত ছিল।

|
আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): বিশ্ববাসী যখন গাজায় চলমান মানবিক সংকট নিয়ে উদ্বিগ্ন, তখন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ওয়াশিংটনে সাক্ষাৎ করেছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে। এ সময় উভয় নেতা একটি বিতর্কিত পরিকল্পনা সামনে আনেন, যাতে ফিলিস্তিনিদের পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে ঠেলে দেওয়ার প্রস্তাব রয়েছে। বৈঠকের সময়ই গাজায় নতুন করে ইসরায়েলি হামলায় নিহত হয়েছে আরও ৬০ জন ফিলিস্তিনি।
বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয় সোমবার (৭ জুলাই) যখন গাজায় যুদ্ধবিরতি নিয়ে কাতারে পরোক্ষভাবে আলোচনা চালাচ্ছে হামাস ও ইসরায়েলি প্রতিনিধিরা। একদিকে হামলা, অন্যদিকে কূটনৈতিক আলোচনা—দুইমুখী এই পরিস্থিতি বিশ্বজুড়ে উদ্বেগ বাড়িয়েছে। একই দিনে ইয়েমেনের হুথি যোদ্ধারা লোহিত সাগর (রেড সি)-রে টানা দ্বিতীয় দিনের মতো একটি বাণিজ্যিক জাহাজে রকেটচালিত গ্রেনেড ছুড়েছে, যা সংঘাতকে আরও বিস্তৃত করে তুলছে।
এদিকে, গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্যমতে, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া ইসরায়েলি আগ্রাসনে এখন পর্যন্ত কমপক্ষে ৫৭ হাজার ৫২৩ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন এবং আহত হয়েছেন ১ লাখ ৩৬ হাজার ৬১৭ জন। অধিকাংশ নিহতই নারী ও শিশু। অন্যদিকে, হামাসের ৭ অক্টোবরের হামলায় ইসরায়েলে নিহত হন আনুমানিক ১ হাজার ১৩৯ জন এবং ২০০ জনের বেশি ইসরায়েলি নাগরিককে জিম্মি করা হয়।
ডোনাল্ড ট্রাম্প ও নেতানিয়াহুর আলোচনায় মূলত একটি ‘চূড়ান্ত রাজনৈতিক সমাধান’ খোঁজার কথাই উঠে আসে, তবে সেই প্রস্তাবে ফিলিস্তিনিদের নিজ ভূখণ্ড থেকে পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে সরিয়ে দেওয়ার ইঙ্গিত স্পষ্ট। বিষয়টি নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। অনেকেই এটিকে আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন এবং জাতিগত নিধনের পরিকল্পনা বলে আখ্যা দিয়েছেন।
একইসঙ্গে কাতারে চলমান আলোচনায় হামাস যুদ্ধবিরতির বিনিময়ে গাজা থেকে ইসরায়েলি সেনা প্রত্যাহার ও বন্দিমুক্তির শর্ত দিচ্ছে। তবে ইসরায়েল এখনো সরাসরি কোনো প্রতিশ্রুতি দেয়নি। যুদ্ধবিরতির এই প্রচেষ্টা কার্যকর না হলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে বলে আশঙ্কা করছে বিশ্লেষকরা।
এদিকে, ইয়েমেনের হুথিদের লোহিত সাগর অঞ্চলে ধারাবাহিক হামলা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যপথকে আরও বিপর্যস্ত করছে। এই অঞ্চলে মার্কিন ও ব্রিটিশ সেনারা উপস্থিত থাকলেও হামলা প্রতিহত করা সম্ভব হয়নি। এতে মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ পরিস্থিতি শুধু গাজা বা ইসরায়েল-ফিলিস্তিনেই সীমাবদ্ধ থাকছে না, বরং তা সউদী, ইয়েমেন ও জলপথেও ছড়িয়ে পড়ছে। তথ্যসূত্র : আল-জাজিরা
১০ জুলাই ২০২৫ - ০১:৪৩
News ID: 1706349
হোয়াইট হাউজে ট্রাম্পের সঙ্গে নেতানিয়াহুর বৈঠক চলাকালীন সময়েও গাজায় নতুন করে ইসরায়েলি হামলায় নিহত হয়েছে আরও ৬০ জন ফিলিস্তিনি।
