রাব্বি হামামি লালেজার: ইরানের জাতির ঐক্য শত্রুর অনুপ্রবেশ রুখে দিয়েছে / একেশ্বরবাদী ধর্মগুলিতে গণবিধ্বংসী অস্ত্রের ব্যবহার হারাম

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা) এর রিপোর্ট অনুযায়ী, ইরানের ইহুদি সম্প্রদায়ের ধর্মীয় নেতা রাব্বি "ইউনুস হামামি লালেজার" আজ বুধবার, ৮ জুলাই (১৮ তির) সকালে আলামে জাফারি রিসার্চ ইনস্টিটিউট অফ কালচার অ্যান্ড ইসলামিক থিঙ্কিং-এ অনুষ্ঠিত "ঐশ্বরিক ধর্ম এবং জায়নবাদ ও পশ্চিমের ইরানের উপর আগ্রাসনের সমস্যা" শীর্ষক জাতীয় সম্মেলনে ঐশ্বরিক ধর্মের শিক্ষায় শান্তির গুরুত্বের উপর জোর দিয়ে বলেন: "মানুষ সবসময় শান্তি ও প্রশান্তি কামনা করেছে এবং বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা সমস্ত ধর্মের একটি সাধারণ আদর্শ।"
ইহুদি ধর্মে যুদ্ধের শ্রেণীবিভাগের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন: "ইহুদি ধর্মে যুদ্ধ দুটি ভাগে বিভক্ত: বাধ্যতামূলক যুদ্ধ এবং ঐচ্ছিক যুদ্ধ। ১২ দিনের যুদ্ধের সময়, ইরানকে মিথ্যা অজুহাতে আক্রমণ করা হয়েছিল এবং অভিজাত ইরানি কমান্ডার ও বিজ্ঞানীরা হামলার শিকার হয়েছিলেন।"
রাব্বি হামামি বলেন: "নেতার (আয়াতুল্লাহ খামেনি) নির্দেশনা এবং বিগত বছরগুলিতে যে প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল, তার মাধ্যমে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি আবারও প্রকাশিত হয়েছে। এই যুদ্ধে, জাতি কর্মকর্তাদের চেয়েও এগিয়ে কাজ করেছে এবং প্রাচীন ইরানি সংস্কৃতি ও সভ্যতা থেকে উদ্ভূত হয়ে দেখিয়েছে যে, রুচির পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, কোনো ইরানি তার স্বদেশ ও স্বদেশবাসীকে শত্রুর কাছে বিক্রি করবে না এবং তার দেশের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেবে না।"
তিনি বলেন যে মাতৃভূমি রক্ষায় ইরানের জাতির প্রতিরক্ষা প্রশংসার যোগ্য, এবং বলেন: "এই যুদ্ধে ইরানিরা দেখিয়েছে যে তারা তাদের দেশ রক্ষায় উদাসীন থাকবে না। আমাদের ধর্মীয় সংস্কৃতিতে বলা হয়েছে যে সৃষ্টির অন্যতম উদ্দেশ্য হলো মানুষের বংশবৃদ্ধি এবং ঈশ্বরের পরিচিতি। সমস্ত মানুষ একই মূল থেকে এসেছে এবং একজন মানুষকে ধ্বংস করা মানে সমগ্র মানবতাকে ধ্বংস করা। এই কারণে, কারোই মানুষের রক্তপাতের প্রতি উদাসীন থাকা উচিত নয়।"
ইরানের ইহুদি সম্প্রদায়ের ধর্মীয় নেতা বলেন: "ইরানের জাতি আত্মরক্ষায় উদাসীন ছিল না এবং এটি স্পষ্ট যে দেশের যদি প্রতিরক্ষা ক্ষমতা না থাকত, তবে শত্রুরা কখনোই যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দিত না।"
তিনি আরও বলেন, ইরানের পারমাণবিক ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির কথা উল্লেখ করে: "আমরা পারমাণবিক বোমা চাইনি, কিন্তু এই শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্য থাকা সত্ত্বেও আমরা আক্রান্ত হয়েছি। কোনো দেশ ইরানকে পারমাণবিক ক্ষেত্রে সাহায্য করতে রাজি হয়নি এবং সমস্ত অর্জন ইরানি তরুণ ও অভিজাতদের প্রচেষ্টার ফল।"
রাব্বি হামামি লালেজার জোর দিয়ে বলেন: "শত্রুদের ইরানের পারমাণবিক কেন্দ্রগুলিতে হামলা করে বিজয় অনুভব করা উচিত নয়, কারণ এই কেন্দ্রগুলি আরও ভালো শক্তি ও গুণমান দিয়ে পুনর্গঠিত হবে। সমস্ত একেশ্বরবাদী ধর্মের বিশ্বাসে, গণবিধ্বংসী অস্ত্রের ব্যবহার হারাম এবং এই ধরনের অস্ত্রের কোনো বৈধতা নেই।"
তিনি ইরানের প্রতি বিশ্ব সংস্থাগুলির কার্যকারিতায় হতাশা প্রকাশ করে বলেন: "আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির উপর কোনো আস্থা রাখা যায় না, কারণ তারা ইরান এবং পারমাণবিক কেন্দ্রগুলিতে হামলা নিন্দা করেনি। ইউরোপীয় এবং পশ্চিমা দেশগুলি আমেরিকার সাথে একমত ছিল, কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহের কারণে ইরানের শক্তি ও কর্তৃত্ব প্রদর্শিত হয়েছে এবং শত্রুদের তাদের কর্মের জন্য অনুতপ্ত করেছে।"
ইরানের ইহুদি সম্প্রদায়ের ধর্মীয় নেতা ইরানের জাতির শান্তিপ্রিয় ইতিহাসের কথা উল্লেখ করে বলেন: "গত ৩০০ বছরে, ইরান কোনো যুদ্ধ শুরু করেনি এবং সর্বদা দেখিয়েছে যে এটি শান্তি চায়। দেশের অভ্যন্তরেও, বিভিন্ন ধর্ম শান্তি ও শ্রদ্ধার সাথে পাশাপাশি বাস করে, যা জাতীয় সংহতি ও সংহতি নির্দেশ করে।"
তিনি শেষে ইরানের জাতির প্রতিরক্ষা প্রস্তুতির উপর জোর দিয়ে বলেন: "আমরা যুদ্ধ চাই না, তবে আমরা কখনোই নিজেদের রক্ষা করা থেকে বিরত থাকব না। ইরানের জাতি এবং সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি বিদ্যমান এবং আমরা আশা করি যে জাতিগুলি দ্বারা বৈশ্বিক প্রতিরোধ ফ্রন্ট গঠিত হওয়ার মাধ্যমে বিশ্ব শান্তি ও প্রশান্তি অর্জন করব।"
