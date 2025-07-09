আয়াতুল্লাহ আক্তারি: ইহুদিবাদী শাসনের আগ্রাসন মোকাবেলায় বাস্তব পদক্ষেপ নেওয়া উচিত / আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা যৌক্তিক ও ধর্মীয় কর্তব্য

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা) এর রিপোর্ট অনুযায়ী, আহলে বাইত (আ.) বিশ্ব সমাবেশের সর্বোচ্চ পরিষদের প্রধান আয়াতুল্লাহ "মোহাম্মদ হাসান আক্তারি" আজ বুধবার, ৮ জুলাই (১৮ তির) সকালে আলামে জাফারি রিসার্চ ইনস্টিটিউট অফ কালচার অ্যান্ড ইসলামিক থিঙ্কিং-এ অনুষ্ঠিত "ঐশ্বরিক ধর্ম এবং জায়নবাদ ও পশ্চিমের ইরানের উপর আগ্রাসনের সমস্যা" শীর্ষক জাতীয় সম্মেলনে আশুরার শহীদ ও ১২ দিনের যুদ্ধের শহীদদের স্মরণে বলেন: "এই দিনগুলি হোসাইনী আশুরার তিক্ত স্মৃতি এবং সাম্প্রতিক যুদ্ধে শত্রুদের হাতে শাহাদাত বরণকারী যোগ্য মানুষ, কমান্ডার এবং বিজ্ঞানীদের শাহাদাতের কথা মনে করিয়ে দেয়।"
তিনি ১২ দিনের যুদ্ধে জায়নবাদী শাসনের বিরুদ্ধে ইসলামিক প্রজাতন্ত্র ইরানের বিজয়ের জন্য অভিনন্দন জানিয়ে বলেন: "এই বিজয় দেখিয়েছে যে ইরানের জাতি এখনও প্রতিরোধের পথে দাঁড়িয়ে আছে। তবে, ধর্মীয় নেতাদের মধ্যে শুধু কথা বলা এবং আলোচনা যথেষ্ট নয়; বাস্তব সমাধান দিতে হবে। আমাদের দেখতে হবে যে এই আগ্রাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর জন্য আমরা কী করতে পারি।"
আয়াতুল্লাহ আক্তারি বলেন যে ধর্মীয় নেতাদের সামাজিক অবস্থান রয়েছে এবং তারা উম্মাহর একটি বিশাল অংশের দ্বারা সম্মানিত, এবং জোর দিয়ে বলেন: "এই ব্যক্তিত্বদের অনেক সাধারণ দিক রয়েছে এবং তাদের অত্যাচার ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে দায়িত্বশীলভাবে কাজ করতে হবে।"
পবিত্র কুরআনের আয়াত উদ্ধৃত করে তিনি বলেন: "আল্লাহ কুরআনে প্রতিটি সমাজে সমস্ত মানুষের জন্য দায়িত্ব নির্ধারণ করেছেন। মিথ্যা জায়নবাদী শাসনের ইসলামিক ইরানের উপর হামলা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আমাদের দেশের পারমাণবিক কেন্দ্রগুলিতে আগ্রাসন অত্যাচারের স্পষ্ট উদাহরণ। ইরান আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির সদস্য এবং তাদের সমর্থন উপভোগ করা উচিত, তবে এমন সমর্থন দেওয়া হয়নি।"
আহলে বাইত (আ.) বিশ্ব সমাবেশের সর্বোচ্চ পরিষদের প্রধান আরও বলেন: "এখন আমাদের ভাবতে হবে যে এই ঘটনাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে কী করা উচিত এবং কীভাবে আমরা এই ধরনের অপরাধের পুনরাবৃত্তি রোধ করতে পারি। কুরআন বলে: শুধু নবীরাই নয় বরং যে উম্মাহদের কাছে নবীদেরকে হেদায়েতের জন্য পাঠানো হয়েছিল তারাও দায়ী। এই সাধারণ দায়িত্বে সমস্ত ধর্ম অন্তর্ভুক্ত এবং কেউ এর বাইরে নয়।"
ইসলামের নবী (সা.) এর হাদিস উল্লেখ করে তিনি বলেন: "রাসূল (সা.) বলেছেন যে প্রতিটি পদে এবং অবস্থানে যে কেউ আছে সে দায়ী। অতএব, সমস্ত ধর্মীয় নেতাদের দায়িত্বশীল আচরণ করতে হবে।"
আয়াতুল্লাহ আক্তারি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার বাধ্যবাধকতার উপর জোর দিয়ে বলেন: "দেশ, ভূমি এবং সম্মানের প্রতিরক্ষা একটি যৌক্তিক ও ধর্মীয় বিষয় এবং সমস্ত ঐশ্বরিক ধর্ম এটিকে সমর্থন করে। এটি এমন একটি কর্তব্য যেখানে কোনো সন্দেহ থাকা উচিত নয়।"
তিনি আরও বলেন: "ইরানে ধর্মীয় নেতাদের দ্বারা বিবৃতি জারি করা যথেষ্ট নয়। আমেরিকার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প নিজেকে খ্রিস্টান বলে দাবি করেন, তবে বিশ্বের খ্রিস্টানরা, যার মধ্যে পোপ এবং অন্যান্য ধর্মীয় নেতারা অন্তর্ভুক্ত, ঘোষণা করা উচিত যে তিনি মিথ্যা বলছেন এবং তিনি একজন সত্যিকারের খ্রিস্টান নন, কারণ তার খ্রিস্টান ধর্মে বিশ্বাস নেই।"
আহলে বাইত (আ.) বিশ্ব সমাবেশের সর্বোচ্চ পরিষদের প্রধান কিছু আলেমের অবস্থান উল্লেখ করে বলেন: "আল-আজহারের প্রধান এবং আয়াতুল্লাহ সিস্তানির মতো কিছু ইসলামিক আলেম অবস্থান নিয়েছেন, তবে আরও অনেকে নীরব রয়েছেন। আমেরিকায় এবং অন্যান্য দেশে ইহুদিদের মধ্যেও অবস্থান নেওয়া হয়েছে তবে এগুলি যথেষ্ট নয়। বাস্তব পদক্ষেপ কর্মসূচিতে রাখা উচিত।"
তিনি আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলিতে প্রভাব ফেলার জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টার আহ্বান জানিয়ে বলেন: "ধর্মীয় নেতাদের জাতিসংঘের সক্রিয় হতে হবে এবং দেশগুলিকে উৎসাহিত করতে হবে যাতে অপরাধী দেশ হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে নিরাপত্তা পরিষদ এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলি থেকে বহিষ্কার করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভেটো ক্ষমতা থাকা উচিত নয় এবং এই সংস্থাগুলিতে কোনো অবস্থান থাকা উচিত নয়।"
আয়াতুল্লাহ আক্তারি শেষে আমিরুল মুমিনীন (আ.) এর বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলেন: "ইমাম আলী (আ.) বলেছেন সর্বদা নিপীড়িতদের পাশে থাকুন এবং অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে দাঁড়ান। যদি এই নীতি প্রয়োগ করা হয়, তবে সমস্ত মানবতা এবং ঐশ্বরিক ধর্মের অনুসারীদের জন্য সুখ এবং বিজয় অর্জিত হবে।"
