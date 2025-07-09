বিক্ষোভে উত্তাল তেলআবিব

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইসরায়েলি দৈনিক ইয়েদিওথ আহরোনোথ জানায়, বিক্ষোভকারীরা এমন একটি চুক্তির দাবি জানাচ্ছেন, যা হবে পূর্ণাঙ্গ এবং বাছাইভিত্তিক নয়। তারা হামাসের সঙ্গে একটি ‘সামগ্রিক ও পূর্ণাঙ্গ চুক্তি’ চেয়ে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করছেন।
জিম্মি পরিবারের অনেক সদস্যও এই বিক্ষোভে অংশ নেয়। তারা স্লোগান দেয়, যাতে অংশিক চুক্তির মাধ্যমে অল্পসংখ্যক ব্যক্তিকে ছাড়া অন্যদের অবহেলিত না করা হয়। কয়েকজন স্বজন মঞ্চে উঠে বক্তব্য দেয় এবং প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সরকারের প্রতি আহ্বান জানায়, যেন আর কোনো বিলম্ব না করে একটি পূর্ণাঙ্গ চুক্তিতে পৌঁছাতে ত্বরান্বিত উদ্যোগ নেওয়া হয়।
ইসরায়েলের হিসাব অনুযায়ী, বর্তমানে গাজায় ২০ জনের মতো জিম্মি রয়েছে, মোট সংখ্যা প্রায় ৫০। অপরদিকে, ইসরায়েলি কারাগারে ১০ হাজার ৪০০ জনের বেশি ফিলিস্তিনি বন্দি রয়েছেন। মানবাধিকার সংস্থা ও বিভিন্ন গণমাধ্যম জানায়, এসব বন্দির অনেকে নির্যাতন, খাদ্য সংকট ও চিকিৎসা অবহেলার শিকার, যার ফলে বহুজনের মৃত্যু হয়েছে।
যদিও আন্তর্জাতিক মহল যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়ে আসছে, ইসরায়েল গত অক্টোবর থেকে গাজায় গণহত্যার মতো যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। এতে এখন পর্যন্ত ৫৭ হাজার ৩০০-এর বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন, যাদের বেশিরভাগই নারী ও শিশু।
Your Comment