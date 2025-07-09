  1. Home
একদিনে ৩ দেশে হামলা চালাল ইসরায়েল

১০ জুলাই ২০২৫ - ০১:৫১
ইরানের সঙ্গে সংঘাতে সুবিধা করতে না পারে মধ্যপাচ্যের তিন দেশে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইহুদিবাদী ইসরায়েল। হামলায় গত ২৪ ঘণ্টায় বহু মানুষ হতাহত ও অনেক স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): সোমবার (৭ জুলাই) মিডলইস্ট আই ও রয়টার্স হামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, রোববার দিনগত গভীর রাতে ইয়েমেনের তিনটি বন্দর ও একটি বিদ্যুৎকেন্দ্রে ভয়াবহ বিমান হামলা চালিয়েছে ইহুদিবাদী ইসরায়েল। হামলার কারণে প্রধান বিদ্যুৎকেন্দ্র অচল হয়ে গেছে। এ ঘটনায় পুরো শহর অন্ধকারে ডুবে গেছে। তাৎক্ষণিক হতাহত ও ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।

এদিকে, ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা ভূখণ্ডে দখলদারদের হত্যাযজ্ঞ চলছেই। ►

সবশেষ ইসরায়েলি হামলায় কমপক্ষে আরও ৮১ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ৩০৪ জন। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে মৃতের সংখ্যা আরও বেশি হতে পারে। কারণ, অনেক ভুক্তভোগী এখনও ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকা পড়েছেন অথবা রাস্তায় পড়ে আছেন।

 একইদিনে লেবাননের একাধিক এলাকায় বিমান হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল, যা দেশটির পূর্ব থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত বেশ কয়েকটি অঞ্চলে আঘাত হেনেছে। ►

লেবাননের রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থার বরাত দিয়ে মিডলইস্ট আই জানায়, যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করে ইসরায়েল এসব হামলা চালাচ্ছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ইহুদিবাদীদের হামলার মধ্যে পূর্ব বালবেক এলাকার বোদাই শহরের উপকণ্ঠে কমপক্ষে তিনটি, দক্ষিণ লেবাননের টায়ারের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত আরজি এবং বুর্জ রাহাল শহরের কাছে আরও তিনটি বিমান হামলা চালানো হয়েছে।

ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইসরায়েল কাৎজ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে বলেছে, যারাই ইসরায়েলের ক্ষতি করার চেষ্টা করবে তাদেরকেও আমরা ক্ষতিগ্রস্ত করা হবে। কেউ ইসরায়েলের বিরুদ্ধে হাত তুললে সেই হাত কেটে ফেলা হবে।

