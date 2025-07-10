নেতানিয়াহু: ট্রাম্প না থাকলে আমি ইরানের বিরুদ্ধে জিততাম না!

আবনা সংবাদ সংস্থার আল জাজিরার বরাত দিয়ে রিপোর্ট অনুযায়ী, ইহুদিবাদী শাসনের প্রধানমন্ত্রী আমেরিকান চ্যানেল ফক্স নিউজের সাথে এক সাক্ষাৎকারে বলেন: "আমি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সাথে সহযোগিতা এবং মধ্যপ্রাচ্যে আমাদের বন্ধুদের সাথে সম্ভাব্য জোটের উপর অনেক বিশ্বাস রাখি। 'আব্রাহাম চুক্তি' প্রসারিত হতে পারে এবং মধ্যপ্রাচ্যে একটি নতুন বাস্তবতা তৈরি হতে পারে।"
এই সাক্ষাৎকারের ধারাবাহিকতায় বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু, ইরানের বিরুদ্ধে ১২ দিনের আগ্রাসনে বিজয়ের কল্পনার পুনরাবৃত্তি করে দাবি করেন: "মুক্ত বিশ্বের মহান নেতা অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের উপস্থিতি ছাড়া, আমি ইরানে জিততাম না। আমরা ইরান ও তার অক্ষকে পরাজিত করেছি, এবং ১২ দিনের যুদ্ধের পর মধ্যপ্রাচ্য এখন ভিন্ন।"
তার প্রলাপ চালিয়ে তিনি আরও বলেন: "ইরানের কাছে এক বছরের সময় ছিল একের বেশি পারমাণবিক বোমা বানানোর। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ইরানের বিরুদ্ধে বুদ্ধিমানের মতো শক্তি ব্যবহার করেছেন এবং এই হামলার পর আমাদের কাছে ব্যবহার করার জন্য অনেক শান্তিপূর্ণ ফলাফল আছে।"
ফক্স নিউজের সাথে সাক্ষাৎকারের অন্য অংশে এবং আমেরিকান গণমাধ্যমের রিপোর্ট সত্ত্বেও যে আমেরিকার ইরান পারমাণবিক স্থাপনায় হামলা সফল হয়নি, নেতানিয়াহু দাবি করেন: "আমাদের তথ্য দেখায় যে ইরানের সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম মাটির নিচে চাপা পড়ে আছে এবং এর বিপরীত প্রমাণ করার কোনো চিহ্ন নেই। আমি বিশ্বাস করি না যে ইরানের বর্তমানে পারমাণবিক সক্ষমতা আছে এবং সে খুব ভালো করে জানে যে যদি সে পারমাণবিক কর্মসূচিতে ফিরে আসার চেষ্টা করে, তাহলে যা ঘটেছে তা আমরা পুনরাবৃত্তি করতে পারি।"
দখলদার শাসনের প্রধানমন্ত্রী তার শাসনের অভ্যন্তরীণ মহলের দ্বারাও নিশ্চিত হওয়া অবকাঠামোতে সাইবার এবং তথ্য হামলার উল্লেখ না করে দাবি করেন: "ইসরায়েল এখন সাইবার নিরাপত্তায় বিশ্বের দুটি শক্তির একটি এবং আমরা আমাদের মস্তিষ্ক এবং উদ্যোগের কারণে চীনকে ছাড়িয়ে যাব।"
