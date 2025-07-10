আবনা সংবাদ সংস্থা রিয়ানোভোস্তি সংবাদ সংস্থার বরাত দিয়ে জানিয়েছে, আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থার (আইএইএ) মহাপরিচালক রাফায়েল গ্রোসি আজ বুধবার এক বক্তৃতায়, জাতিসংঘের সনদ লঙ্ঘন করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইহুদিবাদী শাসনের ইরান আগ্রাসনের নিন্দা না করে, ঘোষণা করেছেন: "ইরান একটি অত্যন্ত বৃহৎ দেশ যার একটি শক্তিশালী অর্থনীতি, শিল্প ক্ষমতা এবং উল্লেখযোগ্য সক্ষমতা ও প্রযুক্তিগত ক্ষমতা রয়েছে, এবং এগুলি সামরিক উপায়ে ধ্বংস করা যাবে না।"
আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থার মহাপরিচালক, যার সম্পূর্ণ রাজনৈতিক, পক্ষপাতদুষ্ট এবং একতরফা প্রতিবেদন সংস্থার বোর্ড অফ গভর্নরসে ইহুদিবাদী শাসন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ইরানের বিরুদ্ধে আগ্রাসন চালানোর সাহস জুগিয়েছিল, ১৬ই জুলাইও বলেছিলেন: "এই সমাধান (ইরানের পারমাণবিক সমস্যা ঘিরে) সামরিক হতে পারে না, কারণ এত বড় একটি দেশের সক্ষমতা সম্পূর্ণ ধ্বংস করা, যার প্রযুক্তিগত ও শিল্প অবকাঠামো রয়েছে, তা সম্ভব নয়। যাই হোক, এই বিষয়ে একটি কূটনৈতিক সমাধান অর্জন করতে হবে; বর্তমানে কিছু আলোচনা চলছে এবং আমি আশা করি আমরা আরও গতি পাব এবং একটি চুক্তি অর্জনে সহায়তা করব।"
