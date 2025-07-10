  1. Home
গ্রোসি: ইরানের মতো শক্তিশালী দেশের পারমাণবিক কর্মসূচির সামরিক উপায়ে সমাধান সম্ভব নয়

১০ জুলাই ২০২৫ - ১১:৪২
News ID: 1706427
Source: ABNA
আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থার মহাপরিচালক তার বক্তব্যে স্পষ্টভাবে বলেছেন: "ইরানের মতো একটি শক্তিশালী দেশের পারমাণবিক কর্মসূচির সামরিক উপায়ে সমাধান সম্ভব নয়।"

আবনা সংবাদ সংস্থা রিয়ানোভোস্তি সংবাদ সংস্থার বরাত দিয়ে জানিয়েছে, আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থার (আইএইএ) মহাপরিচালক রাফায়েল গ্রোসি আজ বুধবার এক বক্তৃতায়, জাতিসংঘের সনদ লঙ্ঘন করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইহুদিবাদী শাসনের ইরান আগ্রাসনের নিন্দা না করে, ঘোষণা করেছেন: "ইরান একটি অত্যন্ত বৃহৎ দেশ যার একটি শক্তিশালী অর্থনীতি, শিল্প ক্ষমতা এবং উল্লেখযোগ্য সক্ষমতা ও প্রযুক্তিগত ক্ষমতা রয়েছে, এবং এগুলি সামরিক উপায়ে ধ্বংস করা যাবে না।"

আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থার মহাপরিচালক, যার সম্পূর্ণ রাজনৈতিক, পক্ষপাতদুষ্ট এবং একতরফা প্রতিবেদন সংস্থার বোর্ড অফ গভর্নরসে ইহুদিবাদী শাসন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ইরানের বিরুদ্ধে আগ্রাসন চালানোর সাহস জুগিয়েছিল, ১৬ই জুলাইও বলেছিলেন: "এই সমাধান (ইরানের পারমাণবিক সমস্যা ঘিরে) সামরিক হতে পারে না, কারণ এত বড় একটি দেশের সক্ষমতা সম্পূর্ণ ধ্বংস করা, যার প্রযুক্তিগত ও শিল্প অবকাঠামো রয়েছে, তা সম্ভব নয়। যাই হোক, এই বিষয়ে একটি কূটনৈতিক সমাধান অর্জন করতে হবে; বর্তমানে কিছু আলোচনা চলছে এবং আমি আশা করি আমরা আরও গতি পাব এবং একটি চুক্তি অর্জনে সহায়তা করব।"

