আবনা সংবাদ সংস্থা রয়টার্সের বরাত দিয়ে জানিয়েছে যে, ফরাসি বৈদেশিক গোয়েন্দা সংস্থা (DGSE) এর প্রধান নিকোলাস লেরনার মঙ্গলবার পশ্চিমা কর্মকর্তাদের ইরানের বিরুদ্ধে দাবির ধারাবাহিকতায় দাবি করেছেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরায়েলের বিমান হামলার পর ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচির সমস্ত দিক কয়েক মাসের বিলম্বের সম্মুখীন হয়েছে, তবে দেশটির উচ্চ-সমৃদ্ধ ইউরেনিয়ামের মজুদ কোথায় রাখা হয়েছে তা নিয়ে এখনও সন্দেহ রয়েছে।
প্রথমবারের মতো একটি জাতীয় টেলিভিশন চ্যানেলে কথা বলতে গিয়ে, লেরনার LCI চ্যানেলের সাথে একটি সাক্ষাৎকারে দাবি করেছেন: "আমাদের মূল্যায়ন হলো যে ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচির সমস্ত পর্যায় মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি সম্ভবত কয়েক মাসের জন্য উল্লেখযোগ্য বিলম্বের সম্মুখীন হয়েছে।"
কোনো প্রমাণ ছাড়াই এবং কিছু পশ্চিমা ও আমেরিকান কর্মকর্তার পরস্পরবিরোধী দাবির ধারাবাহিকতায় তিনি দাবি করেছেন: "ইরানের সমৃদ্ধ ইউরেনিয়ামের একটি ছোট অংশ ধ্বংস হয়ে গেছে, তবে এর বেশিরভাগই এখনও ইরানি কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।"
ফরাসি গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান তার মিথ্যা দাবি অব্যাহত রেখে যোগ করেছেন: "আজ আমাদের কাছে এই মজুদগুলির অবস্থান সম্পর্কে কিছু ইঙ্গিত আছে, তবে আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থা তার কাজ পুনরায় শুরু না করা পর্যন্ত আমরা নিশ্চিতভাবে এ বিষয়ে কথা বলতে পারি না। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ অন্যথায় আমরা এটি ট্র্যাক করার ক্ষমতা রাখব না।"
ইরানের শান্তিপূর্ণ পারমাণবিক কর্মসূচির বিরুদ্ধে পরিস্থিতি তৈরি করে, লেরনার দাবি করেছেন: "অন্যান্য গোয়েন্দা মূল্যায়নগুলিও ইঙ্গিত দেয় যে ইরান এখনও গোপনে সমৃদ্ধ ইউরেনিয়ামের একটি অংশ ধরে রাখতে পারে এবং প্রোগ্রামটি পুনর্গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত সক্ষমতাও থাকতে পারে।"
তিনি তার ভিত্তিহীন দাবি অব্যাহত রেখে দাবি করেছেন: "কম সমৃদ্ধকরণ ক্ষমতা সহ ইরানের গোপন পারমাণবিক কার্যকলাপ চালিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।"
লেরনার তার দেশ, আমেরিকা এবং অন্যান্য ইউরোপীয় ট্রোইকার জেসিপিওএ-র শর্তাবলী মেনে চলতে ব্যর্থতা এবং ইরান ও আমেরিকার আলোচনার সময় ঘটে যাওয়া ইহুদিবাদী শাসনের আগ্রাসী হামলার কথা উল্লেখ না করে বলেছেন: "এই কারণেই [ইরানের পারমাণবিক কার্যক্রমের জন্য গোপন পদক্ষেপ] ফ্রান্স ইরানের পারমাণবিক সংকট সমাধানের জন্য একটি কূটনৈতিক সমাধান খুঁজে বের করার উপর এত জোর দেয়।"
এই ফরাসি কর্মকর্তার দাবি এমন এক সময়ে এসেছে যখন ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাইয়েদ আব্বাস আরাগচি সম্প্রতি একটি আমেরিকান গণমাধ্যমের সাথে সাক্ষাৎকারে স্পষ্ট করে বলেছেন: "আমাদের পারমাণবিক কর্মসূচি শান্তিপূর্ণ এবং আমরা পারমাণবিক অস্ত্রের দিকে অগ্রসর হওয়ার ইচ্ছা রাখি না। এই অস্ত্রগুলি সর্বোচ্চ নেতার ফতোয়া অনুযায়ী হারাম এবং আমাদের নিরাপত্তা মতবাদে এর কোনো স্থান নেই।"
আরাগচি বলেছেন: "আমি আশা করি বিশ্ব, বিশেষ করে পশ্চিমা দেশগুলি, এই বিষয়টি বুঝতে এবং গ্রহণ করবে যে ইরানের জনগণের শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে তাদের পারমাণবিক অধিকার ব্যবহার করার অধিকার রয়েছে এবং অবশ্যই ইরানিরা এই অধিকার থেকে পিছিয়ে আসবে না।"
