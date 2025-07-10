  1. Home
  2. সেবা
  3. ইরানের সংবাদ

ট্রাম্পের সর্বশেষ ইরানবিরোধী অবস্থান

১০ জুলাই ২০২৫ - ১১:৪২
News ID: 1706429
Source: ABNA
ট্রাম্পের সর্বশেষ ইরানবিরোধী অবস্থান

মার্কিন প্রেসিডেন্ট অভ্যন্তরীণ সমস্যা এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তার সরকারের ব্যর্থতা ঢাকার চেষ্টায় আবারও তেহরানের বিরুদ্ধে হাস্যকর দাবি করেছেন।

আবনা সংবাদ সংস্থা "সি-স্প্যান"-এর বরাত দিয়ে জানিয়েছে যে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আজ মঙ্গলবার এক বক্তৃতায়, অভ্যন্তরীণ সমস্যা এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তার সরকারের ব্যর্থতা ঢাকার চেষ্টায়, আমেরিকান গোয়েন্দা সংস্থা এবং গণমাধ্যমের ওয়াশিংটনের তেহরানের শান্তিপূর্ণ পারমাণবিক স্থাপনায় আগ্রাসনের ব্যর্থতা সংক্রান্ত জোর দেওয়া সত্ত্বেও, হাস্যকরভাবে দাবি করেছেন: "আমরা ইরানের পারমাণবিক স্থাপনা ধ্বংস করে দিয়েছি।"

মার্কিন প্রেসিডেন্ট, যিনি জাতিসংঘের সনদ লঙ্ঘন করে কয়েক সপ্তাহ আগে ইরানের বিরুদ্ধে আগ্রাসন চালিয়েছিলেন, দাবি করেছেন: "আমরা স্টিলথ বোমারু বিমান নিয়ে ইরানের আকাশে প্রবেশ করেছিলাম এবং যখন ইরানিরা হামলা সম্পর্কে জানতে পারল, আমরা তখন আকাশসীমা থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম। আমরা সাবমেরিন থেকে উৎক্ষেপিত টমাহক ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করে ইরানের (শান্তিপূর্ণ) পারমাণবিক স্থাপনাগুলিকে লক্ষ্যবস্তু করেছিলাম। এটি কার্যকর করতে আমরা কোনো বাধার সম্মুখীন হইনি!"

Your Comment

You are replying to: .
captcha