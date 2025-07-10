এভিন কারাগারে নতুন শাহাদাত; মোট শহীদের সংখ্যা ৮০ জনে পৌঁছেছে

আহলুল বাইত (আ.) আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা - আবনা - এর রিপোর্ট অনুযায়ী, বিচার বিভাগের মুখপাত্র আসগর জাহানগির এভিন কারাগারে ইসরায়েলি হামলায় শহীদদের স্মরণ অনুষ্ঠানের ফাঁকে বলেছেন: "অপরাধী শত্রু আন্তর্জাতিক আইন ও মানবিক আইনের সকল নীতি স্পষ্টভাবে লঙ্ঘন করে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত নিয়মাবলীর প্রতি তার অবহেলা দেখাতে চাইছে। দুর্ভাগ্যবশত, আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি এই ধরনের আচরণের বিরুদ্ধে অকার্যকর ভূমিকা পালন করেছে এবং এই নীরবতাই এমন অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পথ তৈরি করেছে।"
জাহানগির আরও বলেন: "বিচার বিভাগ এই বিষয়টি গুরুত্বের সাথে অনুসরণ করছে এবং তদন্ত প্রক্রিয়া অভ্যন্তরীণ আদালতে শুরু হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক স্তরে আইনি পদক্ষেপের প্রস্তুতি চলছে। ইরানি নাগরিকদের উপর আরোপিত বস্তুগত ক্ষতি এবং প্রাণহানি উভয়ই শনাক্ত ও অনুমান করার জন্য বিশেষজ্ঞ বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে।"
তিনি আরও বলেন: "নির্বাহী সংস্থাগুলিকেও ক্ষতির পরিমাণ অনুমান করে বিচার বিভাগকে জানাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে বিচারিক প্রক্রিয়া আরও দ্রুত গতিতে অনুসরণ করা যায়। তিনি ব্যক্তি এবং আইনি সত্তার অভিযোগ নিবন্ধন সহজ করার জন্য একটি বিশেষ নির্দেশিকা তৈরির কথাও ঘোষণা করেছেন।"
জাহানগির স্পষ্ট করে বলেছেন: "এই ঘটনার শহীদদের ফাইলও তৈরি হচ্ছে। কারাগার সংস্থা এবং শহীদ ফাউন্ডেশন শহীদদের ফাইল সম্পূর্ণ করতে এবং তাদের আইনি অধিকার চিহ্নিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারস্পরিক সহযোগিতায় কাজ করছে।"
তিনি পরিশেষে এই হামলায় আহত আরও একজন সেনার শাহাদাতের খবর জানিয়েছেন এবং বলেছেন: "এই শহীদকে যোগ করার পর, এভিন ঘটনার শহীদদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।"
এছাড়াও, গ্রেপ্তারকৃত গুপ্তচরদের তদন্তের ফাইল প্রসিকিউটরের কার্যালয়ের এজেন্ডায় রয়েছে এবং বিচার বিভাগের প্রধানের বিশেষ নির্দেশনায় বিচারিক প্রক্রিয়া অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অনুসরণ করা হচ্ছে। পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে বিস্তারিত তথ্য জানানো হবে।
