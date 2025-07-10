হামাসের ১০ জন ইহুদিবাদী বন্দিকে মুক্তি দিতে সম্মতি

আহলুল বাইত (আ.) আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা - আবনা - এর রিপোর্ট অনুযায়ী, হামাস আন্দোলনের সিনিয়র সদস্য তাহের আল-নুনু বলেছেন: "গাজা উপত্যকায় সাহায্য পৌঁছানোর প্রক্রিয়া এবং শত্রুর আগ্রাসন বন্ধের গ্যারান্টি দিতে হামাস ১০ জন ইহুদিবাদী বন্দিকে মুক্তি দিতে সম্মত হয়েছে।"
তিনি আল জাজিরা চ্যানেলের সাথে কথা বলতে গিয়ে যোগ করেছেন: "হামাস আন্দোলন দোহায় চলমান আলোচনায় প্রচুর নমনীয়তা দেখাচ্ছে এবং মধ্যস্থতাকারী পক্ষগুলির সাথে সহযোগিতা করছে।"
আল-নুনু স্পষ্ট করে বলেছেন: "হামাস গাজায় সাহায্য পৌঁছানো এবং গণহত্যার যুদ্ধ বন্ধের গ্যারান্টি দিতে গাজায় থাকা ১০ জন ইহুদিবাদী বন্দিকে মুক্তি দিতে সম্মত হয়েছে।"
তিনি উল্লেখ করেছেন: "এই দফার আলোচনায় বড় চ্যালেঞ্জ রয়েছে এবং হামাস ইহুদিবাদী শাসনের সাথে যেকোনো চুক্তির মৌলিক প্রয়োজনীয়তাগুলির বিষয়ে একটি দৃঢ় অবস্থান বজায় রেখেছে, যার মধ্যে প্রধান হল গাজা উপত্যকা থেকে সম্পূর্ণ প্রত্যাহার এবং আগ্রাসনের সম্পূর্ণ বন্ধ।"
হামাস আন্দোলনের সিনিয়র সদস্য আরও যোগ করেছেন: "আমরা আন্তর্জাতিক গ্যারান্টি প্রদানের গুরুত্বের উপর জোর দিচ্ছি এবং যুদ্ধ শেষ করার জন্য ইহুদিবাদী শাসনের উপর প্রকৃত চাপ প্রয়োগের চাবিকাঠি, যদি প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকে, তাহলে আমেরিকার হাতে।"
