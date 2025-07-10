ইয়েমেনের আনসারুল্লাহ ইসরায়েলের দিকে যাওয়া একটি জাহাজকে লক্ষ্যবস্তু করেছে

আহলুল বাইত (আ.) আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা - আবনা - এর রিপোর্ট অনুযায়ী, ইয়েমেনের সশস্ত্র বাহিনীর মুখপাত্র ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইয়াহিয়া সারি' ঘোষণা করেছেন যে, ফিলিস্তিনের নিপীড়িত জনগণের প্রতি সমর্থন জানাতে এবং তাদের বীর মুজাহিদ বাহিনীকে সমর্থন করতে; ইয়েমেনের নৌবাহিনী ETERNITY C জাহাজটিকে লক্ষ্যবস্তু করেছে, যা দখলকৃত ফিলিস্তিনের উম্ম আল-রশরাশ বন্দরের দিকে যাচ্ছিল।
তিনি উল্লেখ করেছেন যে, এই হামলা একটি সামুদ্রিক ড্রোন এবং ছয়টি ক্রুজ ও ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে চালানো হয়েছে।
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইয়াহিয়া সারি' স্পষ্ট করে বলেছেন যে, এই অভিযানের পর, ইয়েমেনের নৌবাহিনীর বিশেষ বাহিনীর একটি দল জাহাজের কর্মীদের উদ্ধার করতে, তাদের চিকিৎসা সহায়তা দিতে এবং তাদের নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরিত করতে পদক্ষেপ নিয়েছে।
তিনি বলেছেন যে, এই জাহাজটিকে লক্ষ্যবস্তু করার ঘটনা ঘটেছে যখন এর সাথে সংশ্লিষ্ট কোম্পানি এবং সেই জাহাজটি উম্ম আল-রশরাশ বন্দরের সাথে লেনদেন পুনরায় শুরু করেছিল, যা এই বন্দরের সাথে লেনদেন নিষিদ্ধ করার আদেশের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন ছিল। এই জাহাজটি ইয়েমেনের নৌবাহিনীর সতর্কতাও প্রত্যাখ্যান করেছিল।
ইয়েমেনের সশস্ত্র বাহিনীর মুখপাত্র বলেছেন যে, দেশটির সশস্ত্র বাহিনী লোহিত সাগর এবং আরব সাগরে ইসরায়েলি জাহাজ চলাচল বন্ধ করে চলেছে এবং দখলকৃত ফিলিস্তিনের বন্দরগুলির সাথে লেনদেনকারী সমস্ত কোম্পানিকে সতর্ক করে দিচ্ছে যে তাদের জাহাজ এবং তাদের কর্মীরা এই অঞ্চলগুলির যে কোনোটিতে লক্ষ্যবস্তু হবে।
তিনি জোর দিয়েছেন যে, এই অবস্থানের লক্ষ্য হলো ইহুদিবাদী শত্রু এবং তার সমর্থকদেরকে গাজার জনগণের উপর থেকে অবরোধ তুলে নিতে এবং তাদের বিরুদ্ধে আগ্রাসন বন্ধ করতে ও তাদের উপর গণহত্যার যুদ্ধ শেষ করতে বাধ্য করা।
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইয়াহিয়া সারি' বলেছেন: "আমরা ফিলিস্তিনের নিপীড়িত জনগণ এবং তাদের স্থায়ী প্রতিরোধের সমর্থনে আমাদের সামরিক অভিযান চালিয়ে যাব, যারা সমগ্র উম্মাহকে রক্ষা করছে; যতক্ষণ না গাজার উপর আগ্রাসন বন্ধ হয় এবং এর উপর থেকে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।"
