ইসমাইল আল-শরীফ: কিছু ইউরোপীয় দেশের নেতারা ইহুদিবাদীদের চেয়েও বেশি ইহুদিবাদী

১০ জুলাই ২০২৫ - ১১:৪৭
News ID: 1706438
Source: ABNA
একজন জর্ডানীয় বিশেষজ্ঞ একটি নোটে মানবাধিকারের ক্ষেত্রে পশ্চিমা বিশ্বের দ্বৈত মানদণ্ডের সমালোচনা করেছেন এবং জোর দিয়ে বলেছেন যে, কিছু ইউরোপীয় নেতা ইহুদিবাদকে সমর্থনে ইহুদিবাদীদের চেয়েও এগিয়ে গেছেন। তিনি ফিলিস্তিনি জনগণের অধিকার সমর্থন এবং ভুল বর্ণনা প্রকাশ করার গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছেন।

আহলুল বাইত (আ.) আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা - আবনা - এর রিপোর্ট অনুযায়ী, জর্ডানীয় বিশেষজ্ঞ ইসমাইল আল-শরীফ জর্ডানের আদ-দাস্তুর পত্রিকায় একটি নোটে মানবাধিকারের ক্ষেত্রে পশ্চিমা বিশ্বের দ্বৈত মানদণ্ডের সমালোচনা করে লিখেছেন: "কিছু ইউরোপীয় দেশের নেতা ইহুদিবাদের প্রতি আনুগত্যে ইহুদিবাদীদের চেয়েও এগিয়ে গেছেন।"

নোটে বলা হয়েছে: "ইংল্যান্ডে, ব্রিটিশ হাউস অফ কমন্স এবং মিডিয়া গাজায় যুদ্ধাপরাধ বা হাজার হাজার ভীত শিশুর নিহত বা পুড়ে যাওয়ার ঘটনায় আতঙ্কিত হয় না। কিন্তু তারা সেই গায়কের উপর ক্ষুব্ধ হয় যিনি সেই অপরাধগুলি সংঘটিতকারী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে স্লোগান দেন। অন্যদিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাঁচ মাসে তিনবার যুদ্ধাপরাধী অর্থাৎ নেতানিয়াহুকে স্বাগত জানিয়েছে এবং তাকে বিচারিক কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়ার পরিবর্তে 'যুগের নায়ক' হিসাবে প্রশংসা করেছে।"

পশ্চিমের শাসক সংস্থা এবং ইহুদিবাদী লবিগুলি পদ্ধতিগতভাবে এবং গণমাধ্যমের ব্যাপক সমর্থনে সবসময় একটি মিথ্যা বর্ণনা প্রচার করে এসেছে এবং স্বাধীনতাকে ব্যভিচার, যৌন বিকৃতি এবং পাগলামিতে সীমাবদ্ধ করে। তারা ইহুদিবাদী শাসনকে "দানবদের জঙ্গলের" মধ্যে স্বাধীনতার মরূদ্যান হিসাবে উপস্থাপন করত।

ফিলিস্তিনি জনগণের অধিকার সমর্থনের বৈশ্বিক প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতাকে স্বাধীনতা আন্দোলনগুলির প্রতি তরুণ প্রজন্মের সমর্থন এবং ইহুদিবাদ ও তার অপরাধগুলির বিরুদ্ধে বিশ্ব জনমত গঠনের প্রতীক হিসাবে দেখা হয়।

যখন পশ্চিমের শিল্পী এবং তরুণরা ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার জন্য চিৎকার করতে থাকে এবং যখন হাজার হাজার মানুষ এর উদ্দেশ্যকে সমর্থন করার জন্য রাস্তায় নেমে আসে, তখন মিথ্যা বর্ণনা ভেঙে পড়ে এবং পশ্চিমের ইহুদিবাদপন্থী ধারার মিথ্যাচার সম্পূর্ণভাবে উন্মোচিত হয়।

