  1. Home
  2. সেবা
  3. ইরানের সংবাদ

মেজর জেনারেল মুসাভি: সশস্ত্র বাহিনীর মনোবল চমৎকার

১২ জুলাই ২০২৫ - ১৩:৩৭
News ID: 1706992
Source: ABNA
মেজর জেনারেল মুসাভি: সশস্ত্র বাহিনীর মনোবল চমৎকার

সশস্ত্র বাহিনীর চিফ অফ স্টাফ দেশের সশস্ত্র বাহিনীর মনোবলকে চমৎকার বলে বর্ণনা করেছেন।

আহলেবাইত (আ.) আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থা – আবনা – এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, শহীদ মেজর জেনারেল মোহাম্মদ সাইদ ইজাদির স্মরণসভা শেষে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় মেজর জেনারেল সাইয়্যেদ আবদুররহিম মুসাভি বলেন: "তিনি এমন একজন মানুষ ছিলেন যিনি তার entire জীবন এই পথে উৎসর্গ করেছেন, এবং তার নাম কুদস, ফিলিস্তিন, কুদসের সকল শহীদ এবং ঘৃণ্য জায়নবাদী শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করা সকল মানুষের সাথে চিরকাল উজ্জ্বল থাকবে।"

তিনি আরও বলেন: "তিনি একজন মহান ব্যক্তি ছিলেন যাকে আমরা বাহ্যিকভাবে হারিয়েছি, কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় এই শহীদের রক্ত তার নিজের চেয়েও বেশি কার্যকর হবে সেই পবিত্র লক্ষ্যের জন্য যা তিনি বছরের পর বছর ধরে অনুসরণ করেছেন।"

সশস্ত্র বাহিনীর মনোবল এখন কেমন, এমন প্রশ্নের জবাবে সশস্ত্র বাহিনীর চিফ অফ স্টাফ জোর দিয়ে বলেন: "সশস্ত্র বাহিনীর মনোবল চমৎকার।"

Your Comment

You are replying to: .
captcha