আহলেবাইত (আ.) আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থা – আবনা – এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, সামুদ্রিক, বিমান ও ক্ষেপণাস্ত্রের ক্ষেত্রে গাজার নিপীড়িত জনগণের প্রতিরক্ষায় জায়নবাদী শাসনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সানা'র জাতীয় সরকারের অসাধারণ সাফল্যের পর এবং এই শাসনের বিরুদ্ধে সানা'র গুরুতর সিদ্ধান্ত থামাতে আমেরিকার অক্ষমতার পর, জায়নবাদী শাসনের কর্মকর্তারা দীর্ঘদিন ধরে ইয়েমেনের অভ্যন্তরে গোয়েন্দা ও সামরিক অনুপ্রবেশের পথ খুঁজছেন।
যদিও গত বছর ইয়েমেনে মোসাদের গুপ্তচরবৃত্তির প্রচেষ্টা সানা সরকারের সময়োচিত সতর্কতায় ব্যর্থ হয়েছিল এবং ইয়েমেনি নিরাপত্তা সংস্থাগুলো একটি প্রতিবেদনে আমেরিকান গুপ্তচর সংস্থা "সিআইএ" এবং জায়নবাদী শাসনের গুপ্তচর সংস্থা "মোসাদ"-এর ইয়েমেনে গুপ্তচরবৃত্তির কার্যক্রমের নিষ্ক্রিয়করণের বিস্তারিত প্রকাশ করেছে, তবুও জায়নবাদী শাসন এখনও দখলকৃত আদানে সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের সরকারের সাথে সংশ্লিষ্ট ভাড়াটে সেনাদের মাধ্যমে কৌশলগত গোয়েন্দা ও সামরিক সহযোগিতা খুঁজছে আনসারুল্লাহকে আঘাত করার জন্য।
এই প্রেক্ষাপটে, ইসরায়েলি গণমাধ্যমগুলো দখলকৃত আদানের ভাড়াটে সরকার লোহিত সাগরে সানা বাহিনীর অভিযানের বিরুদ্ধে জায়নবাদী শাসনের পাশে দাঁড়ানোর প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর তাদের অবস্থানের প্রশংসা করেছে এবং এটিকে "বৈধ" হিসেবে আখ্যা দিয়েছে।
হিব্রু ওয়েবসাইট AURORA, তার রাশিয়ান সংস্করণে, দখলকৃত আদানের সরকারের অবস্থানের প্রশংসা করেছে এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়, বিশেষ করে জাতিসংঘের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে ফিলিস্তিনি জনগণের সমর্থনে লোহিত সাগরের অভিযানের কারণে সানা'র বিরুদ্ধে "দৃঢ় পদক্ষেপ" নিতে।
এই হিব্রু ওয়েবসাইট ব্যাখ্যা করেছে যে, ২০২৩ সালের ৭ই অক্টোবর আল-আকসা ঝড় অভিযান এবং গাজায় আগ্রাসন শুরু হওয়ার পর থেকে ইয়েমেনি সশস্ত্র বাহিনী জায়নবাদী শাসন এবং লোহিত সাগরে তাদের বাণিজ্যিক জাহাজের বিরুদ্ধে শত শত অভিযান চালিয়েছে।
এই জায়নবাদী পরিকল্পনা দখলদার কুদস শাসনের এজেন্ডায় আসে যখন সানা বাহিনী বন্দর এবং বিমান ও সমুদ্রপথের উপর কঠোর অবরোধ আরোপ করার পর ইসরায়েলি দখলদারদের অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতি করতে এবং তাদের বাণিজ্যিক কার্যক্রমকে পঙ্গু করতে সক্ষম হয়।
জায়নবাদী সংবাদপত্র ইয়েদিওথ আহরোনোথ জানিয়েছে যে "প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠান" বিশ্বাস করে যে গাজায় যুদ্ধবিরতি ইয়েমেনের ক্ষেপণাস্ত্রগুলোকেও থামিয়ে দেবে, কিন্তু ইসরায়েলকে ধ্বংস করার উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে থামাবে না। সংবাদপত্রটি আরও যোগ করেছে যে ইসরায়েল ইয়েমেনের হুমকি দূর করতে বা প্রতিরোধ করতে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে, যা প্রায় ২০০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।
তবে, জায়নবাদী শাসন আরব উপসাগরীয় দেশগুলির সরকারগুলির সহযোগিতায়, যারা আদানের বহু বছরের দখলদারিত্বের সময় ইয়েমেনিদের তেল ও গ্যাস থেকে শুরু করে স্বর্ণ পর্যন্ত সম্পদ তাদের নিজেদের দেশ, ইউরোপ এবং আমেরিকায় স্থানান্তরিত করেছে, তারা আদানের দখলদারদের সাথে আরও শক্তিশালী সহযোগিতার চেষ্টা করছে যাতে তারা ইয়েমেনের আনসারুল্লাহকে গুরুতর আঘাত হানতে পারে।
এ কারণে প্রতিদিনই আদানে ভাড়াটে সেনাদের সাথে জায়নবাদী শাসনের সহযোগিতার লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে। সম্প্রতি, একজন ইসরায়েলি কর্মকর্তা ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকার জনগণের সমর্থনে সানা'র অভিযানের প্রতিক্রিয়ায় আদানের ভাড়াটে সরকারের সাথে ঘনিষ্ঠ গোয়েন্দা সহযোগিতার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
ইসরায়েলের সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রী আভিগদর লিবারম্যান শত্রুপক্ষের এক সংবাদ সূত্রকে বলেন: "ইয়েমেনে আমাদের একটি সুসংগঠিত পরিকল্পনা দরকার, শুধু সময়ে সময়ে বিমান হামলার ওপর নির্ভর করলে হবে না। আমাদের মোসাদের প্রয়োজন আদানের সরকার-নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে প্রবেশ করে এজেন্টদের প্রশিক্ষণ দিতে এবং সেখানে হুতিদের মোকাবিলায় একটি সুসংগঠিত পরিকল্পনা তৈরি করতে।"
সামরিক বিকল্প সানার বিরুদ্ধে গোয়েন্দা বিকল্পের পরিপূরক
সানা সরকারের গোয়েন্দা অনুপ্রবেশের জন্য জায়নবাদী কর্মকর্তাদের প্রচেষ্টার পাশাপাশি, চ্যানেল 11 জানিয়েছে যে জায়নবাদী শাসনের নিরাপত্তা কর্মকর্তারা তাদের আমেরিকান সমকক্ষদের কাছে "ইয়েমেনের অঙ্গনে ফিরে আসার" অনুরোধ করেছেন। এই কর্মকর্তারা অজুহাত দেখিয়েছেন যে ইয়েমেনি সেনাবাহিনীর আক্রমণের তীব্রতা একটি "আন্তর্জাতিক সমস্যা" তে পরিণত হয়েছে এবং ইয়েমেনের আনসারুল্লাহকে একটি স্পষ্ট বার্তা দেওয়ার জন্য একটি বিস্তৃত জোট গঠন করা উচিত যে তারা বিপদে রয়েছে।
অন্যদিকে, ইসরায়েলি রেডিও এবং টেলিভিশন সংস্থা ঘোষণা করেছে যে, ইয়েমেনের ইসরায়েলের দিকে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার তীব্রতা এবং লোহিত সাগরে জাহাজ ডুবির প্রেক্ষিতে "ইসরায়েল" মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে সামরিক হস্তক্ষেপের অনুরোধ করে একটি বার্তা পাঠিয়েছে।
মনে হচ্ছে জায়নবাদী শাসন মোসাদের গোয়েন্দা সংস্থা, তার সমস্ত বাধা এবং আদানে ভাড়াটে সৈন্যদের একত্রিতকরণ, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং সৌদি আরবের গোয়েন্দা সহযোগিতায়, সানা সরকারের ক্ষমতার কাঠামোতে নিরাপত্তা অনুপ্রবেশের জন্য তার কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন করতে পারেনি। অতএব, তারা আমেরিকার প্রবেশের সাথে একটি পূর্ব-পরীক্ষিত এবং ব্যর্থ সামরিক বিকল্পের সন্ধান করছে। ইয়েমেনের জনগণের ইচ্ছাশক্তি জায়নবাদী আগ্রাসনকারীদের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে সানা সরকারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ, এমন একটি সম্পদ যা আমেরিকা এবং ইসরায়েলকে ইয়েমেনের সামনে বিভ্রান্ত করেছে।
