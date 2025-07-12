গাজা উপত্যকায় সর্বকনিষ্ঠ প্রাক্তন ফিলিস্তিনি বন্দীর শাহাদাত

আহলেবাইত (আ.) আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থা – আবনা – এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, আজ শনিবার ভোর থেকে, দির আল-বালাহ এবং খান ইউনিসে আবাসিক অ্যাপার্টমেন্ট এবং বাস্তুচ্যুতদের আশ্রয়স্থল সহ গাজা উপত্যকার বিভিন্ন অঞ্চলে জায়নবাদী শাসনের বিমান হামলা ও কামানের গোলায় ১৬ জন ফিলিস্তিনি শহীদ হয়েছেন।
শহীদদের মধ্যে ছিলেন "ইউসুফ আল-জিক", বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ প্রাক্তন বন্দী, যিনি গাজা শহরের কেন্দ্রে থাওরা স্ট্রিটে তার পরিবারের অ্যাপার্টমেন্টে বোমা হামলায় শহীদ হন।
ইউসুফ ২০০৮ সালে জায়নবাদী শাসনের কারাগারে জন্মগ্রহণ করেন এবং তার নাম তার মা, "ফাতেমা আল-জিক", একজন মুক্ত ফিলিস্তিনি মহিলার সংগ্রামের সাথে জড়িত, যিনি তাকে কারাগারের আড়ালে জন্ম দিয়েছিলেন।
২০০৭ সালের ২০শে মে বাইত হানুন ক্রসিংয়ে জায়নবাদী দখলদার সৈন্যরা ফাতেমা আল-জিককে গ্রেপ্তার করে এবং অবশেষে তিনি অত্যন্ত কঠিন শারীরিক ও মানসিক পরিস্থিতিতে, পর্যাপ্ত চিকিৎসা সেবা ছাড়াই কারাগারে তার গর্ভাবস্থা সম্পন্ন করেন এবং এই শাসনের একটি হাসপাতালে তার সন্তান প্রসব করেন, যখন তার হাত-পা শেকল দিয়ে বাঁধা ছিল।
২০০৯ সালের অক্টোবরে ইউসুফ এবং তার মা বন্দী বিনিময় চুক্তির অংশ হিসেবে মুক্তি পান। এই চুক্তিতে দখলদার জায়নবাদী সৈনিক "গিলাদ শালিত"-এর একটি ভিডিও পাওয়ার বিনিময়ে ২০ জন ফিলিস্তিনি মহিলা বন্দীর মুক্তি অন্তর্ভুক্ত ছিল।
এর আগে শহীদ ইউসুফ আল-জিক আল-আলমের সাথে একটি সাক্ষাৎকারে ঘোষণা করেছিলেন: "যখন আমি কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছিলাম তখন আমার বয়স ছিল এক বছর নয় মাস, এবং এখন আমার বয়স ১৫ বছর। শত্রুদের কাছে আমার বার্তা হল যে আমি যখন ছোট ছিলাম তখন আপনার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করেছিলাম এবং ইনশাআল্লাহ, আমি বড় হয়েও প্রতিরোধ করব এবং আমরা দখলকৃত ভূমি মুক্ত করব।"
Your Comment