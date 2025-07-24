সর্দার মুসাভি: ও বিমান বাহিনী প্রতিরোধের পতাকা রক্ষা করেছে / দেশ রক্ষায় জনগণ সর্বদা প্রস্তুত

আহলে বাইত (আ.) আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থা (আবনা) অনুসারে, আইআরজিসির বিমান ও মহাকাশ বাহিনীর কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মুসাভি একটি টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে বলেছেন: "সৌভাগ্যক্রমে, সংবেদনশীল মুহূর্তে, আপনারা শৈল্পিকভাবে ঘটনাগুলির বাস্তবতা বর্ণনা করতে একটি মূল্যবান ভূমিকা পালন করতে পেরেছেন। আপনারা যা চিত্রিত করেছেন, তা ১২ দিনের যুদ্ধের বাস্তব দৃশ্য এবং ইসলামী বিপ্লবের ইতিহাসের ধারাবাহিকতার প্রতিফলন।"
তিনি আরও বলেন: "যে বিপ্লব ৩২ জন মূল্যবান শহীদের পতাকাবাহী এবং হযরত ইমাম খোমেনি (রহ.)-এর নির্দেশনায় শুরু হয়েছিল এবং সর্বোচ্চ নেতার নেতৃত্বে অব্যাহত রয়েছে; এমন একটি দেশে, এই পতাকা ছেড়ে দেওয়ার ধারণা কখনোই ছিল না এবং ভবিষ্যতেও থাকবে না।"
সর্দার মুসাভি জোর দিয়ে বলেন: "ইরানের মহান জাতি, যাদের আমরা সেবক, তারা এই পথের ভিত্তি, এবং ইসলামিক প্রজাতন্ত্রের সশস্ত্র বাহিনী, বিশেষ করে ইসলামী বিপ্লবী গার্ড কর্পস এবং এর বিমান ও মহাকাশ বাহিনী, নিজেদেরকে এই আন্দোলনের পতাকাবাহী মনে করে এবং সর্বদা এই ব্যানার রক্ষা ও উত্তোলন করার চেষ্টা করবে।"
তিনি স্মরণ করিয়ে দেন: "মহান শহীদ হাজি হাসান তেহরানি-মোগাদ্দামের বক্তব্যে ব্যবহৃত ভাষা ও ধারণাগুলি সেই মহান ব্যক্তির আত্মিক মহত্ত্বের নির্দেশক, এবং আমরাও, তার নিজের কথায়, 'ক্ষেপণাস্ত্রের সন্তান', যারা গর্বের সাথে তার পথ অনুসরণ করছি।"
কর্মক্ষেত্রে জিহাদ ও সাহসের সংস্কৃতি প্রকাশ পেয়েছে
আইআরজিসির বিমান ও মহাকাশ বাহিনীর কমান্ডার আরও বলেন: "শহীদদের, বিশেষ করে সর্দার হাজি আমির আলী হাজিযাদেহ এবং শহীদ মাহমুদ বাঘেরী, এই সংস্থায় যে সাহস ও জিহাদের সংস্কৃতি রেখে গেছেন, তা আজ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের প্রকাশ করছে। নিঃসন্দেহে, আপনারা আপনাদের শিল্প দিয়ে যে চিত্র এঁকেছেন, তা আমাদের সকলের কাঁধে থাকা সেই একই দায়িত্বের প্রকাশ; ইনশাআল্লাহ, আমাদের জীবনের শেষ পর্যন্ত এবং যতক্ষণ আমাদের শিরায় রক্ত প্রবাহিত হবে, এই মহান দায়িত্ব, অর্থাৎ ইসলামী বিপ্লবের সুরক্ষা, আমরা চালিয়ে যাব।"
তিনি জোর দিয়ে বলেন: "আমরা এই বিপ্লবকে একটি সভ্যতাগত এবং শেষ সময়ের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি; এমন একটি বিপ্লব যা হযরত ওয়ালি-এ আসর (আ.)-এর আবির্ভাবের পূর্বসূরী। নিঃসন্দেহে, আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী এবং শহীদদের পথে নেওয়া পদক্ষেপের সীমার মধ্যে, এই উজ্জ্বল পথ সর্বোচ্চ নেতার নেতৃত্বে অব্যাহত থাকবে।"
সর্দার মুসাভি যোগ করেন: "প্রিয় শিল্পী সম্প্রদায়ের প্রতি, বিশেষ করে আপনাদের প্রতি, যারা এই জিহাদী আন্দোলনকে রক্ষা ও চালিয়ে যেতে একটি কার্যকর ভূমিকা পালন করছেন, আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এবং এই সুন্দর ও স্থায়ী কাজটি তৈরির জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি এবং আশা করি আপনারা সামনের পথেও ক্রমবর্ধমান সাফল্য লাভ করবেন।"
দেশ রক্ষায় জনগণ সর্বদা প্রস্তুত
আইআরজিসির বিমান ও মহাকাশ বাহিনীর কমান্ডার আরও বলেন: "বাস্তবতা হলো, আমাদের প্রত্যেকেরই একটি দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। ইরানের মহান জনগণ বারবার দেখিয়েছেন যে তারা কীভাবে দৃঢ়তা ও উদ্দীপনার সাথে দেশের অখণ্ডতা, মাতৃভূমি এবং ইসলামী ব্যবস্থার প্রতিরক্ষায় কার্যকর ভূমিকা পালন করেন।"
তিনি আরও বলেন: "সত্য কথা হলো, শুধুমাত্র সর্বোচ্চ নেতা জনগণের প্রকৃত অবস্থান ও মর্যাদা নির্ধারণ করতে পারেন; কারণ এই জনগণ সর্বদা তাঁর আদেশ মেনে চলেছেন, এবং আমাদেরও মেনে নিতে হবে যে যেকোনো পরিস্থিতিতে আমাদের একটি ভূমিকা ও দায়িত্ব রয়েছে এবং আমাদের তা তৎক্ষণাৎ পালন করতে হবে। আজকেও দেশকে এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে: একটি পুনরাবৃত্ত আশুরা, যা আবারও ঘটতে পারে।"
সর্দার মুসাভি স্মরণ করিয়ে দেন: "আমাদের যেকোনো পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে, তবে এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো এই ক্ষেত্রে আমাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে বোঝা; প্রয়োজনে আমাদের সাইয়েদ আল-শোহাদা (আ.)-এর মতো মাঠে নামতে সক্ষম হতে হবে।"
তিনি জোর দিয়ে বলেন: "আজ আমাদের দেশ শহীদ হাজিযাদেহ, শহীদ সালামি, শহীদ রশিদ, শহীদ মোহাম্মদ বাঘেরী এবং অন্যান্য গৌরবময় শহীদের মতো মহান শহীদদের পথের উপর নির্ভর করে দাঁড়িয়ে আছে।"
শহীদদের পথই আমাদের আজকের কর্মপন্থা হওয়া উচিত; বিপ্লবের পতাকা তার প্রকৃত মালিকের হাতে পৌঁছাতে হবে
আইআরজিসির বিমান ও মহাকাশ বাহিনীর কমান্ডার জোর দিয়ে বলেন: "যারা এই পথে রয়েছেন, তাদের কাঁধে একটি মহান দায়িত্ব রয়েছে; এই ক্ষেত্রে সংগ্রাম করা, যাতে ইনশাআল্লাহ তারা ঐশ্বরিক আশীর্বাদ এবং শহীদদের আশীর্বাদ লাভ করেন।"
তিনি আরও বলেন: "যদি আমরা নিজেদের জন্য শুভ পরিণতি চাই, তবে আমাদের দেখতে হবে শহীদরা কীভাবে জীবনযাপন করেছিলেন, কীভাবে সংগ্রাম করেছিলেন এবং কোন পথে হেঁটেছিলেন, এবং আমাদেরও সেই পথই অনুসরণ করতে হবে।"
সর্দার মুসাভি স্মরণ করিয়ে দেন: "যদি এই কথার শেষে আমরা কোনো দোয়া করতে চাই, তবে তা এই যে, আল্লাহ তায়ালা আমাদের পরিণতি শহীদদের পরিণতির মতো করুন এবং আমাদের জীবনের শেষকে শুভ ও সফল করুন; কারণ শাহাদাতের পথ ছাড়া প্রকৃত মুক্তির কোনো পথ নেই।"
তিনি জোর দিয়ে বলেন: "শাহাদাত অবশ্যই ইসলামের বিজয়, ইসলামী বিপ্লবের বিজয় এবং আমাদের মহান দায়িত্ব, অর্থাৎ আপনারা আপনাদের শিল্প দিয়ে যে পতাকা চিত্রিত করেছেন, সেই পতাকাটি তার প্রকৃত মালিক, হযরত ওয়ালি-এ আসর (আ.)-এর হাতে তুলে দেওয়ার মাধ্যমে হতে হবে।"
