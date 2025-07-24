  1. Home
ওয়ার্ল্ড ইউনিয়ন অফ মুসলিম স্কলারস: গাজায় গণহত্যা বন্ধ করা একটি শরিয়তি দায়িত্ব

২৪ জুলাই ২০২৫ - ০৯:৪৫
ওয়ার্ল্ড ইউনিয়ন অফ মুসলিম স্কলারস একটি বিবৃতি জারি করে গাজা যুদ্ধ অবিলম্বে বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছে এবং জোর দিয়েছে যে, "গাজা উপত্যকায় গণহত্যা বন্ধ করা একটি শরিয়তি, নৈতিক ও মানবিক দায়িত্ব"।

আহলে বাইত (আ.) আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থা (আবনা) অনুসারে, ওয়ার্ল্ড ইউনিয়ন অফ মুসলিম স্কলারস একটি বিবৃতি জারি করে গাজা যুদ্ধ অবিলম্বে বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছে এবং জোর দিয়েছে যে, "গাজা উপত্যকায় গণহত্যা বন্ধ করা একটি শরিয়তি, নৈতিক ও মানবিক দায়িত্ব"।

এই আন্তর্জাতিক ধর্মীয় সংস্থা বেসামরিক নাগরিক, বিশেষ করে নারী ও শিশুদের ব্যাপক গণহত্যার কথা উল্লেখ করে সতর্ক করেছে যে, বর্তমান পরিস্থিতির ধারাবাহিকতা অঞ্চল এবং বিশ্বের নিরাপত্তার জন্য বিপজ্জনক পরিণতি বয়ে আনবে।

ইউনিয়ন জানিয়েছে যে, সিয়োনবাদী শাসনের পদক্ষেপগুলো মানবিক নীতি এবং আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করছে এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোকে সামরিক অভিযান অবিলম্বে বন্ধ করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।

এই বিবৃতিতে ফিলিস্তিনি নিপীড়িতদের রক্ষা এবং তাদের বৈধ প্রতিরোধের সমর্থনে ইসলামী উম্মাহর দায়িত্বের উপরও জোর দেওয়া হয়েছে।

মুসলিম আলেমরা ইসলামী সরকারগুলোকে একটি দৃঢ় ও যৌথ অবস্থান নিতে এবং সিয়োনবাদী শাসনের উপর রাজনৈতিক ও আইনি চাপ বাড়াতে আহ্বান জানিয়েছেন।

ওয়ার্ল্ড ইউনিয়ন অফ মুসলিম স্কলারস গাজায় অবিলম্বে সীমান্তপথ খুলে দেওয়া এবং মানবিক সহায়তা পাঠানোর আহ্বান জানিয়েছে এবং এই সংকটের ধারাবাহিকতা নিয়ে কিছু দেশের নীরবতার সমালোচনা করেছে।

