ইরাকের প্রধানমন্ত্রীর হাশদ আল-শাবি-এর আনুষ্ঠানিক অবস্থানের উপর জোর

২৪ জুলাই ২০২৫ - ০৯:৪৬
ইরাকের প্রধানমন্ত্রী মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে টেলিফোনিক সংলাপে বলেছেন: "হাশদ আল-শাবি ইরাকের সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়কের অধীনে একটি আনুষ্ঠানিক সামরিক সংস্থা।"

আহলে বাইত (আ.) আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থা (আবনা) অনুসারে, মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিওর সাথে ইরাকের প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ শিয়া আল-সুদানীর টেলিফোনিক আলোচনার পর, আলোচনার অন্যতম প্রধান বিষয় ছিল হাশদ আল-শাবি সংগঠনের নতুন আইন, যা বর্তমানে ইরাকের প্রতিনিধি পরিষদে পর্যালোচনাধীন রয়েছে।

আল-সুদানী এই সংলাপে জোর দিয়ে বলেন: "এই আইনের খসড়া তার সরকারের নিরাপত্তা সংস্কার প্রক্রিয়ার অংশ এবং সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত আনুষ্ঠানিক কর্মসূচি অনুযায়ী এটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।"

তিনি আরও বলেন: "গোয়েন্দা সংস্থা এবং জাতীয় নিরাপত্তার মতো প্রতিষ্ঠানের মতোই, হাশদ আল-শাবিও একটি আনুষ্ঠানিক সামরিক সংস্থা যা সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়কের অধীনে কাজ করে।"

আল-সুদানীর এই মন্তব্য এমন সময় এসেছে যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে এই আইন সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এবং এটিকে ইরানের প্রভাব বৃদ্ধি এবং ইরাকের সার্বভৌমত্ব দুর্বল করার কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছে।

আল-সুদানী এরপর ইরাকি সরকারের আইন, জাতীয় সার্বভৌমত্ব এবং নিরাপত্তা কাঠামো সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার প্রতি অঙ্গীকারের উপর জোর দিয়ে বলেন: "এই আইনের লক্ষ্য হলো বিদ্যমান বাহিনীর আইনি ও প্রশাসনিক কাঠামোকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া।"

