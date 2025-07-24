সিরিয়ার উপকূলে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা বৃদ্ধি; এক সপ্তাহে ১৪০০ জনের বেশি নিহত

আহলে বাইত (আ.) আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থা (আবনা) অনুসারে, অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসকে উদ্ধৃত করে, সিরিয়ার জুলানি সরকারের সাথে সংযুক্ত একটি কমিটি ঘোষণা করেছে যে, ২০২৫ সালের মার্চের শুরুতে দেশটির উপকূলীয় অঞ্চলে ব্যাপক সাম্প্রদায়িক সহিংসতায় কমপক্ষে ১৪৪৩ জন নিহত হয়েছে। এই সহিংসতাগুলো মূলত আলাউইট জনসংখ্যার অঞ্চলগুলিতে রেকর্ড করা হয়েছে এবং নিহতদের মধ্যে কয়েক ডজন শিশু ও মহিলাও রয়েছেন।
উল্লিখিত প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে যে, এই অস্থিরতা সশস্ত্র গোষ্ঠীর বেসামরিক বাসিন্দাদের উপর হামলার মাধ্যমে শুরু হয়েছিল এবং কিছু বাসিন্দাদের প্রতিশোধমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তা অব্যাহত ছিল। জুলানি সরকারের নেতারা জোর দিয়ে বলেছেন যে, এই সংঘাতগুলির কোনো আদর্শগত দিক ছিল না (!) এবং প্রায়শই প্রতিশোধমূলক উদ্দেশ্য এবং স্থানীয় অনুভূতি থেকে উদ্ভূত হয়েছিল!
প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, ৩০০ জনেরও বেশি সন্দেহভাজনকে চিহ্নিত করা হয়েছে, যাদের মধ্যে ৩৭ জনকে আটক করা হয়েছে এবং তদন্ত প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। স্থানীয় সূত্রগুলি ব্যাপক জনসম্পত্তি ও আবাসিক ভবন ধ্বংসের খবরও দিয়েছে।
বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন যে, এই সহিংসতার ধারাবাহিকতা দেশের রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা পুনর্গঠন প্রক্রিয়াকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করতে পারে, যা একটি ভঙ্গুর অবস্থায় রয়েছে।
এই বিষয়টি বিবেচনা করে যে, জুলানির অধীনে থাকা বাহিনীগুলি নিজেরাই এই হত্যাকাণ্ডের প্রধান কারণ, মনে হচ্ছে যে, ঘোষিত আলাউইট ও দ্রুজ নিহতদের সংখ্যা সিরিয় সন্ত্রাসীদের ঘোষিত সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি।
Your Comment