গাজা বিষয়ে এক্স ব্যবহারকারীদের প্রতিক্রিয়া

আহলুলবাইত (আ.) আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা - আবনা - এর প্রতিবেদন অনুসারে: এক্স সোশ্যাল নেটওয়ার্ক ব্যবহারকারীরা গাজার সংকটজনক পরিস্থিতির প্রতি প্রতিক্রিয়া জানিয়ে ব্যাপকভাবে তাদের মতামত প্রকাশ করেছেন।
অনেক এক্স সোশ্যাল নেটওয়ার্ক ব্যবহারকারী এই অঞ্চলে গণহত্যা এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের নিন্দা করেছেন এবং অবিলম্বে সহিংসতা বন্ধ করার এবং গাজার বাসিন্দাদের মানবিক পরিস্থিতির প্রতি বিশ্বব্যাপী মনোযোগ আকর্ষণের আহ্বান জানিয়েছেন। পার্স টুডে অনুসারে, ফাতিমা রুহি নামে একজন ব্যবহারকারী সূরা আল-আরাফের ১৬৫ নম্বর আয়াত উল্লেখ করে গাজার জনগণের সংকট সম্পর্কে কিছু দেশ এবং আন্তর্জাতিক মহলের নীরবতার সমালোচনা করেছেন।
রবিন শোর নামে আরেকজন ব্যবহারকারী খাদ্য ঘাটতির ক্ষুধা সংকটের কথা উল্লেখ করে এই পরিস্থিতিকে শোচনীয় বলে বর্ণনা করেছেন এবং লিখেছেন, যখন গাজার শিশুরা আবর্জনার মধ্যে খাবার খুঁজছে, তখন আরবরা নাচতে এবং পান করতে ব্যস্ত।
আলিরেজা জাদবার গাজার জনগণের দৃঢ়তা সম্পর্কে বলেন, "গাজা ও লেবাননের জনগণের উপর কয়েক হাজার টন বোমা ফেলা ইসরায়েলি যুদ্ধমন্ত্রী গ্যালান্টকে বরখাস্ত করে চলে যাওয়া হয়েছিল, কিন্তু হামাস এবং গাজার জনগণ রয়ে গেছে!"
মোহাম্মদ ফা গাজার জনগণের দৃঢ়তার প্রশংসা করে বলেন, "তারা সময়ের দৃশ্যপট থেকে ফিলিস্তিনকে মুছে ফেলার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পৃথিবী ফিলিস্তিনে পরিণত হয়েছে।"
গাজায় গণহত্যার প্রতিক্রিয়ায় আলী বিতারফান লিখেছেন, "আমেরিকাকে বলুন যেন ইসরায়েলকে ব্যাখ্যা করে যে গাজা একটি আবাসিক এলাকা; মনে হচ্ছে সেখানে একটি ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে।"
মিসপ্যালেস্টাইন হ্যাশট্যাগসহ একজন ব্যবহারকারী গাজায় শিশুদের হত্যার নিন্দা করেছেন বলেছেন, "গাজার শিশুদের তাদের শৈশব ফিরিয়ে দিন।"
জাহরান মামদানি ইহুদিবাদীদের দ্বারা গাজা উপত্যকার ধ্বংসের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে লিখেছেন: "ইসরায়েল চায় না যে বিশ্ব উপর থেকে গাজা কেমন দেখাচ্ছে; কিন্তু আকাশ থেকে সবকিছু পরিষ্কার: সমস্ত পাড়া মাটিতে মিশে গেছে।
