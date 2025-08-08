গাজা ইস্যুতে জরুরি বৈঠকের আহ্বান ইরানের

আহলে বাইত (আ.) আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা (আবনা): গাজায় মানবিক পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ জানিয়েছে ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি। এজন্য তিনি একটি জরুরি বৈঠকের জন্য ইসলামী সহযোগিতা সংস্থাকে (ওআইসি) আহ্বান জানিয়েছেন।
আজ বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) ওআইসি মহাসচিব হুসেইন ব্রাহিম তাহা, তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাকান ফিদান এবং সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফয়সাল বিন ফারহানের উদ্দেশে পাঠানো এক চিঠিতে ইরানের শীর্ষ কূটনীতিক বলেন, ‘গাজায় চলমান মানবিক বিপর্যয় এখন ইসলামী উম্মাহ এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের জন্য অন্যতম গুরুতর সংকটে পরিণত হয়েছে।
তিনি লেখেন, ‘এই পরিস্থিতি শুধুমাত্র একটি মানবিক সংকট নয়— বরং এটি হলো অবরুদ্ধ এক বেসামরিক জনগোষ্ঠীর পরিকল্পিত ধ্বংসযজ্ঞ।’
আরাগচি বলেন, গাজায় চলমান ঘটনার আলোকে মানবিক সংস্থাগুলোর তথ্য ও প্রতিবেদনকে কেবল ‘গণহত্যা’ শব্দে ব্যাখ্যা করা যায়।
এই পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ওআইসি’র গঠনতন্ত্র এবং অতীত প্রক্রিয়াগুলোর আলোকে, তিনি সৌদি আরবের জেদ্দায় ওআইসি সদরদপ্তরে একটি জরুরি পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠক আহ্বানের আনুষ্ঠানিক দাবি জানান।
বৈঠকে গাজার মানবিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা, জরুরি ত্রাণ সহায়তা সমন্বয় এবং গাজা স্থায়ী দখলের ইসরায়েলি পরিকল্পনার আইনি ও রাজনৈতিক দিক বিশ্লেষণের প্রস্তাব দেন তিনি।
Your Comment