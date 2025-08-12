  1. Home
ম্যাক্রোঁ: গাজা সম্পূর্ণরূপে দখল করার ইসরায়েলের পরিকল্পনা একটি বিপর্যয়।

১৩ আগস্ট ২০২৫ - ০৩:২৩
News ID: 1716492
আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ গাজায় সামরিক অভিযান বৃদ্ধির ইসরায়েলি সরকারের পরিকল্পনাকে "প্রস্তুত অবস্থায় একটি বিপর্যয়" বলে অভিহিত করেছেন এবং গাজাকে স্থিতিশীল করার জন্য জাতিসংঘের পৃষ্ঠপোষকতায় একটি আন্তর্জাতিক জোট গঠনের প্রস্তাব করেছেন।

ম্যাক্রোঁ আরও বলেন, "গাজা সিটি এবং মোয়াসি ক্যাম্পে তাদের কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং পুনরায় দখলের ইসরায়েলি মন্ত্রিসভার ঘোষণা অভূতপূর্ব তীব্রতার একটি বিপর্যয় এবং স্থায়ী যুদ্ধের দিকে অগ্রসর হওয়ার ইঙ্গিত দেয়।"

ইহুদিবাদী সরকারের অনাহার, অবরোধ এবং সাহায্য বাহিনীর উপর আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু নীতি, পাশাপাশি বেসামরিক কেন্দ্রগুলিতে ক্রমাগত বোমাবর্ষণ, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলি "ধীরে ধীরে গণহত্যার" স্পষ্ট লক্ষণ হিসাবে বর্ণনা করেছে।

প্রচুর নথি এবং প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও, এই অপরাধগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্পষ্ট রাজনৈতিক ও সামরিক সহায়তায় অব্যাহত রয়েছে এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নিষ্ক্রিয়তার মুখোমুখি হচ্ছে।

