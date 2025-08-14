  1. Home
  2. সেবা
  3. ভিডিও

আরবাইন হুসেইনির পথে গাজার জনগণকে সাহায্য করার প্রচারণার সূচনা + ভিডিও।

১৪ আগস্ট ২০২৫ - ০৬:৪৯
News ID: 1716707
আরবাইন হুসেইনির পথে গাজার জনগণকে সাহায্য করার প্রচারণার সূচনা + ভিডিও।

শহীদ ইব্রাহিম হাদী নামে বুথের দায়িত্বশীল বলেছেন: "আল্লাহর হাতে হাত" নামক স্ক্যানিং পরিকল্পনা, যার লক্ষ্য হচ্ছে গাঁজার জনগণের সাহায্য করার জন্য একটি যৌন আন্দোলন তৈরি করা, ইরাকিরা এই স্ক্যানিংয়ে স্বাগত জানিয়েছে।

আহলুলবাইত (আ.) আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা - আবনা - এর প্রতিবেদন অনুসারে: এই বছর, শহীদ ইব্রাহিম হাদিনামে বুথে ফিলিস্তিনিদের লক্ষ্যকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এবং আরবাইন মিছিলের সময় গাজার জনগণকে সাহায্য করার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য "আল্লাহর হাতে হাত" শিরোনামে একটি প্রচারণা শুরু করেছে, যা ইরাকি জনগণের দ্বারা সমাদৃত এবং প্রশংসিত হয়েছে।

মৌকিব ও বুথের দায়িত্বশীল বলেছেন ইমাম হুসাইন (আ.)-এর লক্ষ্য যেমন ছিল নিপীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা, ঠিক তেমনি হুসাইনের আরবাইন মিছিলের পথও নিপীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের স্থান। অতএব, গাজার ঘটনাবলীতে যাদের হৃদয় আহত হয়েছে, তারা শহীদদের মণ্ডপে তৈরি পরিবেশের মাধ্যমে এই অভিযান পরিচালনা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

তিনি আরও বলেন: "আমরা এই গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রণা ও উদ্বেগকে সক্রিয় করার চেষ্টা করছি এবং তীর্থযাত্রীদের বলছি যে গাজার জনগণকে সাহায্য করার জন্য আপনারা কিছু করতে পারেন।"

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha