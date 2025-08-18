  1. Home
যুদ্ধ বন্ধের দাবিতে রাস্তা আটকে বিক্ষোভ, অচল পুরো ইসরায়েল

১৮ আগস্ট ২০২৫ - ১৫:২৩
অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় চলমান যুদ্ধ বন্ধ এবং হামাসের হাতে জিম্মি থাকা ইসরায়েলিদের মুক্তির দাবিতে দেশজুড়ে ব্যাপক বিক্ষোভ হয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): এই বিক্ষোভে সাধারণ মানুষ রাস্তায় নেমে এসে বিভিন্ন স্থানে যান চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে, যার ফলে পুরো ইসরায়েলে অচলাবস্থা তৈরি হয়।

সংবাদমাধ্যম 'টাইমস অব ইসরায়েল' জানিয়েছে, বিক্ষোভের কারণে রাস্তা আটকে যান চলাচলে বাধা দেওয়ায় পুলিশ অন্তত ২৫ জনকে আটক করেছে।

পুলিশ কর্মকর্তারা বলছেন, জনশৃঙ্খলা ভঙ্গ করার জন্য বাণিজ্যিক রাজধানী তেলআবিব থেকে ১১ জনকে আটক করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, তারা বেশিরভাগ সড়কের যান চলাচল স্বাভাবিক করতে পেরেছে, তবে বিক্ষোভকারীরা জেরুজালেমের দিকে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ 'রুট ১৬' রাস্তাটি এখনও বন্ধ করে রেখেছে।

জিম্মিদের পরিবারের সদস্যরা দীর্ঘদিন ধরে তাদের মুক্তির জন্য যুদ্ধ বন্ধের দাবি জানিয়ে আসছেন। কিন্তু সরকার তাদের দাবি উপেক্ষা করে গাজার নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পরিকল্পনা হাতে নেওয়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে।

ইসরায়েলের বিরোধী দলীয় নেতা ইয়ার লাপিদ বিক্ষোভকারীদের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, জিম্মিরা কোনো বন্ধকী বস্তু নয়, যাদের ফেলে রেখে সরকার যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারে। তাদের ফিরিয়ে আনা সরকারের দায়িত্ব।

