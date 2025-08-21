  1. Home
বন্দীদের জীবনের বিনিময়ে হলেও গাজা যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য ইহুদিবাদী মন্ত্রীর জেদ।

২১ আগস্ট ২০২৫ - ১৫:৫৬
তেল আবিবের হিসাব অনুযায়ী গাজায় ৫০ জন ইহুদিবাদী বন্দী রয়েছে, যাদের মধ্যে ২০ জন এখনও জীবিত।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইহুদিবাদী সরকারের মন্ত্রিসভার একজন চরমপন্থী মন্ত্রী গাজার সমস্ত ইহুদিবাদী বন্দীদের হত্যা করার বিনিময়ে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছিলেন।

 জায়নিস্ট পার্টির সদস্য স্ট্রোক দাবি করেছেন: "যদিও এটা স্পষ্ট যে হামাস বন্দীদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করবে, আমি অবশ্যই যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে ভোট দেব।"

এই কট্টরপন্থী ইহুদিবাদী মন্ত্রী আবারও তার অবস্থানকে ন্যায্যতা দেওয়ার চেষ্টা করে বলেন: "ইসরায়েলিদের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠরা যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয় কারণ, যেমন নেতানিয়াহু কয়েকদিন আগে বলেছিলেন, বন্দীদের মুক্ত করার একমাত্র উপায় হল হামাসকে "পরাজিত" করা।"

এই বিবৃতির প্রতিক্রিয়ায়, ইহুদি বন্দীদের পরিবার একটি বিবৃতি জারি করে বলেছে যে সাধারণভাবে মন্ত্রিসভা এবং বিশেষ করে স্ট্রোক জনগণকে প্রতারণা এবং বিভ্রান্ত করে চলেছে।

বৃহস্পতিবার ইসরায়েলি মন্ত্রিসভা গাজা শহর দখলের জন্য সরকারের সামরিক পরিকল্পনার উপর ভোট দেওয়ার কথা রয়েছে, যা পূর্বে সরকারের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইস্রায়েল কাটজ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছিল।

