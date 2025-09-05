ইসরায়েলি দখলদারত্বের বিরুদ্ধে কড়া বার্তা ইরানের

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): বৃহস্পতিবার (৫ সেপ্টেম্বর) কাতারের দোহায় হামাসের রাজনৈতিক ব্যুরোর নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে এ কথা বলেন তিনি। একই দিনে কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল থানির সঙ্গেও তার বৈঠক হয়।
আলোচনায় ইরান-কাতার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার এবং ইসরায়েলি আগ্রাসনসহ আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ইস্যু উঠে আসে।
আরাঘচি বলেন, গাজা ও পশ্চিম তীরে চলমান সহিংসতা, বিশেষ করে গাজার মানুষের ওপর ক্ষুধা চাপিয়ে দেওয়া এবং খাবারের লাইনে থাকা নারী-শিশুদের হত্যা, আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন।
তিনি ইসরায়েলের গণহত্যা বন্ধে আঞ্চলিক দেশগুলোর সমন্বিত পদক্ষেপ এবং দায়ীদের বিচারের আওতায় আনার আহ্বান জানান।
তিনি আরও বলেন, বিশ্বজুড়ে ইসরায়েলি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যেসব বিক্ষোভ হচ্ছে, তা প্রমাণ করে যে অধিকৃত ফিলিস্তিনে চলমান সংকট নিয়ে বৈশ্বিক জনমত ক্রমেই জোরালো হচ্ছে।
আব্বাস আরাঘচি ইসলামি দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানান, যেন তারা গাজায় চলমান গণহত্যা বন্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়, মানবিক সহায়তা নিশ্চিত করে এবং ইসরায়েলি নেতাদের জবাবদিহির আওতায় আনে।
এই বৈঠকে হামাস নেতা খালিল আল-হাইয়া ইরানের সমর্থনের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, “ইসরায়েলের অপরাধ ফিলিস্তিনিদের প্রতিরোধের দৃঢ়তা কখনোই দুর্বল করতে পারবে না।”
